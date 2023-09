Evènman pwodwi k ap vini Apple la: Kisa pou w atann

Apple ap òganize evènman regilye pwodwi li yo nan Madi, kote li trè antisipe ke konpayi an pral anonse dènye smartphones li yo. Pandan ke kèk detay sou iPhones kap vini yo te fwit, Apple se li te ye pou etone odyans li yo ak anons inatandi. Evènman an pral difize an dirèk sou sit entènèt Apple la epi li pwograme pou kòmanse a 6pm lè Ilandè.

IPhone 15 espere yo dwe rekò evènman an. Yo prevwa kat modèl diferan: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ak 15 Pro Max. Gwosè ekran yo espere rete menm jan ak modèl anvan yo, nan 6.1 pous ak 6.7 pous, respektivman. Modèl Pro yo ka sibi yon redesign, potansyèlman prezante yon konsepsyon pi lejè ak mens ak yon switch soti nan asye pur ak Titàn. Kapasite kamera yo tou espere amelyore, ak yon kamera periscope posib nan modèl la Pro Max, sa ki pèmèt pou kapasite amelyore rale.

Yon lòt chanjman enpòtan nan pwogramasyon iPhone 15 la se tranzisyon espere soti nan pò chaje zèklè a USB C. Chanjman sa a motive pa pouse Inyon Ewopeyen an pou pò chaje estanda epi li posib pou aplike nan tout modèl iPhone 15 yo. Chanjman bèbè sou bò iPhone a ka tou sibi yon transfòmasyon, potansyèlman vin tounen yon bouton aksyon pou asiyen rakoursi.

Anplis iPhone 15, Apple ka prezante dènye nouvèl sou Apple Watch Series 9 ak AirPods yo. Apple Watch Series 9 espere resevwa ti amelyorasyon, ki gen ladan nouvo chip S9 la pou pi bon pèfòmans ak potansyèlman amelyore lavi batri a. Detay sou seri Ultra nan mont Apple la ki konsantre sou avanti rete ra. Kòm pou AirPods yo, nenpòt mizajou gen chans rive nan konsantre sou ka a, patikilyèman ranplasman nan konektè a zèklè ak USB C. Li se tou espekile ke yon aktyalizasyon pou AirPods Max yo, ki pa te mete ajou depi lansman yo nan 2020, ka. dwe sou orizon an akòz USB C egzijans Inyon Ewopeyen an pou kas ekoutè pa 2024.

Sous:

- Apple bay patch ijans apre vyolasyon espyon Pegasus

– Aksyon Ewopeyen yo tonbe ankò kòm Apple peze sou aksyon ameriken

– Poukisa iPhone konsepsyon se pa estanda an lò ankò pou itilizasyon

– Fintan O'Toole: Lyen twoub ant iPhone ou, pran taks nou an ak konpayi perçage nan Carlow