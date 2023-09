NBA 2K24 resevwa repèkisyon nan men jwè PC yo, vin dezyèm jwèt ki pi mal revize sou machin vapè

By

NBA 2K24 ki te pibliye dènyèman, dènye pati nan seri baskètbòl 2K te devlope, te fè fas ak anpil kritik nan men jwè PC yo, sa ki lakòz yon foul revizyon negatif sou Steam. Kòm yon rezilta, jwèt la kounye a klase kòm dezyèm jwèt ki pi mal revize sou platfòm la, jis dèyè Overwatch 2, dapre machin vapè 250.

Repèkisyon an soti nan lefèt ke vèsyon PC NBA 2K24 baze sou vèsyon PlayStation 4 ak Xbox One nan jwèt la, olye ke vèsyon ki pi avanse PlayStation 5 ak Xbox Seri X/S. Desizyon sa a te kite edisyon PC a vizyèlman manke ak san amelyorasyon enpòtan konpare ak lage ane pase a. Anplis de sa, sèten karakteristik eksklizif nan vèsyon yo konsole ki pi nouvo yo absan nan vèsyon an PC.

Pou egzanp, sit entènèt ofisyèl jwèt la mete aksan sou karakteristik tankou ProPLAY, ki san pwoblèm enkòpore pye NBA reyèl nan jeu a nan NBA 2K24, osi byen ke mòd karyè pèsonalize yo rele W a. Malerezman, karakteristik sa yo aksesib sèlman pou jwè sou PlayStation 5 ak Xbox. Seri X / S, kite jwè PC yo santi yo kite deyò.

Revizyon sou machin vapè eksprime desepsyon jwè yo pataje. Anpil fè remake ke jeu a ak animasyon rete lajman chanje nan iterasyon anvan yo. Yon jwè deklare, "Meni prensipal la ak teksti pak la toujou sanble trè bon mache tankou toujou." Yon lòt revizyon mete aksan sou mank de efò yo mete nan vèsyon PC a, konpare li ak edisyon konsole a epi eksprime fristrasyon sou opòtinite rate yo fè li nan egalite ak vèsyon pwochen-gen yo.

Kritik yo tou dirije nan direksyon pou enklizyon nan mikro-tranzaksyon nan NBA 2K24, yon jwèt ke jwè yo te deja peye tout pri pou. Kòmantè negatif sou tribin tankou Reddit mansyone ki jan jwèt la anplwaye plizyè taktik mikrotranzaksyon, sa ki agrave mekontantman nan mitan jwè yo.

Depi kounye a, 2K pa te adrese pwoblèm ki antoure vèsyon PC a oswa li pa bay okenn enfòmasyon sou mizajou potansyèl pou amelyore jwèt la.

Definisyon:

– Mikrotranzaksyon: Acha nan jwèt ki pèmèt jwè yo achte machandiz vityèl oswa karakteristik lè l sèvi avèk lajan mond reyèl la.

– PlayStation 4 (PS4): Yon konsole Gaming devlope pa Sony.

– Xbox One: Yon konsole gaming devlope pa Microsoft.

– PlayStation 5 (PS5): dernye konsole Gaming Sony a, ki vin apre PS4 la.

– Xbox Seri X/S: Dènye konsola Gaming Microsoft la, ki vinn nan plas Xbox One la.

Sous: vapè 250, Eurogamer