Boerse Stuttgart Digital Patnè ak Munich Re Group pou Amelyore Sekirite Staking ak Aksè

Boerse Stuttgart Digital, yon jwè enpòtan nan sektè kriptografik ak biznis dijital gwoup echanj stock Ewopeyen an, te anonse yon patenarya asirans estratejik ak Munich Re Group, yon mouvman ki vize amelyore sekirite ak aksè nan jalonj an Ewòp. Kolaborasyon sa a reprezante yon etap pyonye nan peyizaj jalonje rejyon an, ki ofri envestisè enstitisyonèl yo yon solisyon ki an sekirite epi konplè pou jalonje.

Eleman kle nan òf inovatè sa a se solisyon asirans Staking Munich Re Group la, ki fèt espesyalman pou diminye risk pou Boerse Stuttgart Digital. Slashing se yon enkyetid nan mekanis konsansis Prèv-of-Stake Ethereum a, kote validatè yo ka potansyèlman pèdi byen ki gen jalonj yo akòz vyolasyon règ rezo a, menm san entansyon move. Konsèp asirans Munich Re a bay pwoteksyon nan evènman an nan ensidan koupe sa yo, ajoute yon kouch esansyèl nan pwoteksyon pou envestisè yo.

Anba blocknox GmbH sipòtè li a, Boerse Stuttgart Digital Custody ap agrandi solisyon gad ki egziste deja li a pou enkòpore nouvo òf jalonj sa a. Sa a asire ke envestisè ki anvi patisipe nan aktivite jalonj yo ka jwi yon anviwònman ki gen bon jan kalite eksepsyonèl ak sekirite. Doktè Oliver Vins, Direktè Managing Boerse Stuttgart Digital, te eksprime eksitasyon sou patenarya sa a epi li rekonèt enterè enstitisyonèl yo ap grandi nan jalonje. Li te mete aksan sou enpòtans pou enstile konfyans nan sekirite anviwònman an jalonjman, pozisyon tou de Boerse Stuttgart Digital ak Munich Re kòm pyonye nan abòde defi sa a ansanm.

Doktè Andre Knoerchen, Head of New Tech Underwriting nan Munich Re, mete aksan sou potansyèl kwasans byen dijital nan endistri sèvis finansye. Patenarya ant Boerse Stuttgart Digital ak Munich Re konbine fòs yo pou fasilite adopsyon enstitisyonèl byen dijital pi rapid ak pi an sekirite. Kolaborasyon sa a non sèlman benefisye envestisè enstitisyonèl yo, men tou ankouraje yon ekosistèm ki pi solid pou tout moun ki konsène yo.

Patenarya estratejik sa a bati sou siksè kolaborasyon Boerse Stuttgart Digital Custody ak Munich Re Group nan domèn asirans gad depi 2022. Ak ekspansyon nan jalonje, envestisè enstitisyonèl kounye a gen opòtinite pou eksplore espas jalonj la ak baryè redwi. Boerse Stuttgart Digital kontinye bay patnè enstitisyonèl li yo otorize ak solisyon staking serye ak an sekirite, plis divèsifye opòtinite nan sektè komès propriétaires la.

Definisyon:

Staking: Pwosesis pou patisipe nan yon rezo blockchain Prèv-of-Stake lè w kenbe ak "staking" yon kantite lajan espesifik kriptografik pou valide tranzaksyon yo epi sekirize rezo a.

Slashing: Yon penalite enpoze sou validateur nan yon blockchain Prèv-of-Stake pou vyole règleman rezo a, sa ki ka lakòz pèt nan byen ki gen jalonj yo.

Sous:

– Boerse Stuttgart Digital

– Gwoup Munich Re