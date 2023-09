MSP Tech Pods: Ki jan Jai Shah, fondatè Orangutan, dirije yon Òganizasyon Esports ki gen siksè

By

Nan yon entèvyou resan ak MySmartPrice, Jai Shah, fondatè òganizasyon espò Orangutan, te pataje enfòmasyon ki gen anpil valè ak estrateji pou dirije yon òganizasyon ki gen siksè nan mond jwèt konpetitif k ap grandi byen vit. Shah, ki te yon figi kle nan endistri jwèt Endyen an, te diskite sou plizyè aspè nan jere yon ekip espò, estrateji monetizasyon, ak enpòtans angajman kominote a.

Youn nan sijè prensipal yo te diskite pa Shah te jesyon ekip. Li te mete aksan sou nesesite pou kominikasyon klè ak travay ann ekip pami jwè yo, antrenè, ak anplwaye sipò yo. Dapre Shah, bati yon ekip limenm ak wòl byen defini ak responsablite enpòtan anpil pou siksè. Li te tou mete aksan sou enpòtans pou gen lidèchip solid ak pwosesis efikas pou pran desizyon an plas.

Monetizasyon se te yon lòt domèn kle nan diskisyon, ak Shah pataje apèsi li sou parennaj ak patenarya mak. Li te mete aksan sou enpòtans pou konstwi relasyon solid ak mak ki aliman ak valè ak objektif òganizasyon an. Kolaborasyon ak mak non sèlman pote estabilite finansye, men tou ede nan amelyore repitasyon ak rive nan òganizasyon an.

Angajman kominote a te make kòm yon aspè enpòtan nan kouri yon òganizasyon espò. Shah kwè ke konekte ak kominote jwèt la esansyèl pou bati yon baz fanatik solid ak etabli yon prezans nan endistri a Gaming. Li mete aksan sou enpòtans pou òganize evènman, tounwa, ak lòt aktivite ki pèmèt fanatik yo kominike avèk jwè yo ak òganizasyon an.

An jeneral, Jai Shah te bay bonjan enfòmasyon sou yon òganizasyon espò. Konsantre li sou jesyon ekip, estrateji monetizasyon, ak angajman kominote a sèvi kòm prensip k ap gide pou nenpòt moun k ap chèche antre nan endistri jwèt konpetitif la.

Sous: MySmartPrice

Definisyon:

Esports: yon fòm konpetisyon lè l sèvi avèk jwèt videyo

Monetizasyon: Pwosesis pou pwodwi revni nan yon pwodwi oswa sèvis

Patwonaj: sipò finansye oswa andòsman bay yon moun, òganizasyon, oswa evènman pa yon mak

Patenarya mak: kolaborasyon ant de oswa plis mak pou ankouraje pwodwi oswa sèvis youn lòt

Angajman nan kominote a: aktivite ak inisyativ yon òganizasyon pran pou konekte ak kominike avèk kominote fanatik oswa itilizatè li yo

Sous: MySmartPrice