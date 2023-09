Ed Boon revele po Jean-Claude Van Damme pou Johnny Cage nan Mortal Kombat 1

By

Ed Boon, ko-kreyatè franchiz jwèt videyo popilè Mortal Kombat, te fè yon aparisyon espesyal sou seri YouTube Hot Ones. Pandan entèvyou a, Boon te revele premye gade nan po Jean-Claude Van Damme pou karaktè Johnny Cage nan Mortal Kombat 1.

Enklizyon an nan Van Damme nan jwèt la te yon bon bout tan vini. Boon te revele ke yo te eseye plizyè fwa nan tan lontan an sekirize patisipasyon Van Damme a, men finalman frape jackpot la fwa sa a. Non sèlman yo te jere yo jwenn resanblans aktè a Iconiţă, men yo te jwenn tou vwa li pou karaktè a.

Aperçu po a Jean-Claude Van Damme te montre aktè a menm jan li te parèt nan fim klasik "Bloodsport" ki soti nan 1988, ak siyati fizik miskilè li.

Boon te eksprime eksitasyon li sou finalman ke yo te kapab enkli Van Damme nan jwèt la apre prèske twa deseni. Li te toujou vle kreye yon jwèt ki baze sou aktè a, ki date depi premye jou yo nan Mortal Kombat. Malgre ke yo te kontakte ekip Van Damme a nan moman an, yo pa t resevwa yon repons, ki Boon konprann akòz nati jèn ak anbisye yo.

Evolisyon jwèt la pandan ane yo te jwe yon gwo wòl nan fè kolaborasyon rèv sa a posib. Boon te rekonèt ke sijè ki abòde lan Mortal Kombat te grandi anpil depi kòmansman li, li te transfòme soti nan yon ti pwojè pasyon nan yon efò kreyatif masiv ak franchiz jwèt videyo ki gen siksè.

Sepandan, ak kwasans lan nan franchiz la, Boon te admèt tou ke gen kèk dezavantaj. Travay sou yon pi gwo echèl vle di ke lide pran plis tan pou yo reyalize epi mande pou apwobasyon plizyè pati. Nan tan lontan, lè ekip la te pi piti, yo te kapab wè lide yo vin nan lavi prèske imedyatman.

Mortal Kombat 1 ap devlope pa NetherRealm Studios epi pibliye pa Warner Bros. Games. Tit ki trè antisipe yo pral lage sou 19 septanm pou PS5, Xbox Seri X / S, Nintendo Switch, ak PC atravè vapè ak magazen Epic Games.

Sous:

– Moun ki cho: N / A

- Mortal Kombat 1: N / A