Prezante Xbox Mastercard la: Yon kat kredi pou amater jwèt

Microsoft gen pou l lanse yon nouvo pwodwi enteresan pou amater jwèt - Xbox Mastercard la. Se sèlman ki disponib pou tèsteur Xbox nan peyi Etazini an, kat kredi sa a san frè anyèl ki soti nan Barclays ofri yon opòtinite inik pou joueurs yo touche pwen ki ka achte sou jwèt Xbox ak adisyon.

Kontrèman ak Microsoft Rewards, Xbox Mastercard la opere kòm yon sistèm rekonpans separe. Moun ki gen kat yo ka touche yon pwen kat pou chak $1 depanse, ak 1,500 pwen kat ki egal a yon kat kado $15 ki ka rachte nan magazen Xbox sou entènèt Microsoft la. Anplis, pwopriyetè Xbox Mastercard yo gen chans pou yo touche senk pwen pou chak $1 depanse nan pwodwi ki elijib nan Microsoft Store sou entènèt la, ansanm ak twa pwen pou chak $1 depanse nan sèvis difizyon tankou Netflix ak Disney Plus, ak sèvis livrezon tankou Grubhub ak DoorDash.

Benefis eksklizif yo disponib tou pou nouvo manm kat yo. Yo ka touche yon bonis 5,000 pwen (ekivalan a yon valè $ 50) apre yo fin fè premye acha yo, anplis de yon abònman twa mwa nan Xbox Game Pass Ultimate. Manm sa a twa mwa ka menm kado bay zanmi oswa fanmi.

Xbox Mastercard la gen plizyè opsyon konsepsyon pou chwazi epi yo ka pèsonalize ak yon gamertag inik. Apati 21 septanm, Xbox Insiders nan kontinantal Etazini, Alaska, ak Hawaii ka kòmanse aplike pou kat kredi enteresan sa a.

Li se vo anyen ke sa a make premye fwa nan plis pase yon dekad ke Microsoft te ofri yon kat kredi Xbox. Anvan sa, konpayi an te bay abonnés Xbox Live yon kat fidélité Xbox Live Diamond gratis an 2005, ki te ofri rabè nan patisipan an detay. Sony tou gen yon kat kredi menm jan an, kat kredi PlayStation, ki pèmèt itilizatè yo akimile pwen pou acha ki gen rapò ak jwèt.

Xbox Mastercard la reprezante yon fason inovatè pou joueurs yo touche rekonpans pandan y ap apresye plezi yo pi renmen. Avèk etalaj li yo nan benefis ak ofrann eksklizif, kat kredi sa a pral trè recherché pa amater jwèt atravè peyi Etazini.

