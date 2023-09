Apwòch Microsoft pou rezoud pwoblèm Konpetisyon an: Prevans envestigasyon yo ak fè konsesyon

Microsoft te pran yon apwòch aktif nan adrese enkyetid konpetisyon lè li fè òf bay regilatè yo anvan envestigasyon yo ogmante. Pandan ke Google ak Amazon ap fè fas a batay legal, Microsoft te eseye yon apwòch diferan pou rete devan aksyon potansyèl regilasyon.

Dènyèman, Microsoft te eseye anpeche yon envestigasyon Komisyon Ewopeyen an sou aplikasyon kolaborasyon Ekip li yo lè li te anonse ke li ta separe sèvis la ak lòt aplikasyon biwo li yo nan Inyon Ewopeyen an. Anplis de sa, nan òf li pou jwenn apwobasyon pou akizisyon 75 milya dola li yo nan Activision Blizzard, Microsoft ofri yo vann dwa difizyon li yo nan jwèt deyò Inyon Ewopeyen an bay Ubisoft. Mouvman sa yo te vize a abòde enkyetid konsènan monopolizasyon nan mache jwèt nwaj la ki te kòmanse.

Konpayi an te travay tou pou rezoud pwoblèm regilasyon ki gen rapò ak pratik lisans nwaj li yo. Kliyan yo te eksprime pa kontan ak chanjman lisans Microsoft yo, ki rapòte yo pouse yo nan achte pwòp sèvis nwaj konpayi an olye yo chwazi pou konpetitè tankou Amazon oswa Google.

Konsesyon volontè Microsoft yo te resevwa reyaksyon melanje. Pandan ke kèk wè yo kòm etap pozitif nan abòde enkyetid konpetisyon byen bonè, rival yo akize konpayi an nan ofri mwatye mezi ak itilize taktik move direksyon. Kritik yo diskite ke Microsoft sèlman aji lè domaj la te deja fè, e ke konsesyon li yo fèt pou detounen atansyon a nan move zak ki pi grav.

Pou egzanp, òf Microsoft pou vann dwa difizyon nwaj li yo nan jwèt parèt pou chanje pouvwa pou pran desizyon nan lavni nan Ubisoft. Sepandan, sa pa anpeche Microsoft antre nan mache jwèt nwaj la oswa benefisye kòm grosist nan jwèt nwaj vann atravè Ubisoft, sa ki mennen kritik yo kesyone enpak vre nan konsesyon an.

Kontrèman, desizyon Microsoft pou separe ekip yo nan aplikasyon biwo yo nan Inyon Ewopeyen an te konsidere an reta, paske domaj la deja fèt, ak plis pase 300 milyon moun ki itilize Ekip yo chak mwa. Sepandan, aksyon konpayi an ka ede bese potansyèl presyon regilasyon ki soti nan Komisyon Ewopeyen an, pandan ke lòt regilatè mondyal yo ka chèche tou konsesyon menm jan an.

Pandan ke Microsoft te jere pou evite dokiman Pwen Enpòtan an nan dènye tan yo, enkyetid sou pratik lisans nwaj li yo poze yon defi enpòtan. Rechèch ki fèt pa CISPE, yon gwoup endistri nwaj Ewopeyen an, sijere ke Microsoft te genyen dè milya de dola atravè kondisyon lisans li yo. Regilatè yo, ki gen ladan Komisyon Ewopeyen an, Komisyon Komès Federal Ameriken an, ak Otorite Konpetisyon ak Mache UK a, te kòmanse mennen ankèt sou pwoblèm sa a.

Apwòch aktif Microsoft nan abòde enkyetid konpetisyon reflete tantativ li pou rete devan aksyon potansyèl regilasyon. Sepandan, defi yo poze pa enkyetid lisans nwaj yo, ki gen enpak sou biznis debaz li yo, pa pral fasil rezoud.

