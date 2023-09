Windows Pwogresivman Twazyèm Pati Chofè Enprimant: Sa Ou Dwe Konnen

By

Windows gendwa retire chofè enprimant twazyèm pati yo, dapre yon dènye dokiman sipò Microsoft pibliye. Konpayi an planifye pou konte sou yon "chofè klas" inivèsèl ki sipòte estanda tankou Pwotokòl Enpresyon Entènèt (IPP) epi ki anbrase pa Mopria Alliance. Chanjman sa a espere pran plas piti piti, kòmanse nan 2025.

Okòmansman, Microsoft pral sispann aksepte nouvo chofè enprimant twazyèm pati nan Windows Update. Mizajou sou chofè ki deja egziste yo pral toujou pèmèt, men nouvo enprimant p ap gen opsyon pou ajoute chofè twazyèm pati Customized. Nan lane 2026, tout enprimant ki konekte ak yon PC Windows pral defo ak chofè klas entegre a, menm si gen yon chofè twazyèm pati. Epi apati 2027, yo pral pèmèt sèlman reparasyon ki gen rapò ak sekirite pou chofè enprimant nan Windows Update.

Pou itilizatè ki konte sou chofè twazyèm pati pou sipòte ansyen enprimant san sipò Mopria oswa IPP, pa gen okenn rezon imedya pou enkyetid. Chofè ki egziste deja yo ap kontinye travay epi yo ka enstale nan Windows Update oswa telechaje manyèlman. Microsoft pral kontinye siyen nouvo chofè enprimant tou kòm yon pati nan Pwogram Konpatibilite Materyèl Windows li yo, menmsi chofè sa yo pa pral ajoute nan Windows Update apre 2025.

Chanjman sa a kite chofè twazyèm pati yo se yon devlopman pozitif pou ekosistèm Windows la. Olye pou yo fè fas ak chofè gonfle e souvan enfidèl ki manke mizajou alè, itilizatè yo pral benefisye de senplisite ak konpatibilite chofè klas la. Chofè sèl sa a ka okipe divès aparèy ak fonksyonalite menm jan an, asire ke ansyen enprimant yo rete operasyonèl ak nouvo degaje lojisyèl. Manifaktirè enprimant yo ka toujou sipòte karakteristik espesyalize atravè aplikasyon pou Sipò pou Enprime ki disponib nan Windows Store.

Li se vo anyen ke Microsoft a pwogresivman nan chofè twazyèm pati yo reflete tandans endistri ki egziste deja. Pifò enprimant modèn yo deja sipòte Mopria epi yo gen sipò entegre pou IPP depi kòmansman ane 2010 yo. Apple te pran etap menm jan an lè li te abandone chofè enprimant macOS twazyèm pati an favè AirPrint ki baze sou IPP an 2019.

Pandan ke tranzisyon an nan chofè klas ofri konpatibilite amelyore, li pa pral elimine tout fristrasyon ki gen rapò ak enprimant. Pwoblèm tankou konfiti papye fantom, dekoneksyon rezo, kondisyon lank propriétaires, ak limit eskanè yo gen anpil chans pou pèsiste. Sepandan, mouvman an lwen chofè twazyèm pati se yon etap nan bon direksyon an nan direksyon pou yon eksperyans enprime ki pi senp epi ki estab.

