Microsoft pou Kouvri Domaj Legal pou Reklamasyon Vyolasyon Dwa sou Kontni AI-pwodwi

Microsoft te anonse ke li pral asime responsablite pou domaj legal sou non kliyan ki sèvi ak pwodwi entèlijans atifisyèl (AI) li yo si yo rele yo lajistis pou reklamasyon vyolasyon copyright sou pwodiksyon an pwodwi pa sistèm sa yo. Konpayi an te deklare ke li pral kouvri potansyèl risk legal ki rive nan reklamasyon twazyèm pati osi lontan ke kliyan yo sèvi ak bati-an "rails ak filtè kontni" nan pwodwi li yo.

Ak ogmante itilizasyon teknoloji AI jeneratif, enkyetid yo te leve sou kapasite sistèm sa yo pou jenere kontni san referans apwopriye ak otè orijinal yo. Microsoft, ki konte anpil sou GenAI pou kwasans li e ki enkòpore teknoloji a nan divès kalite pwodwi tankou sèvis nwaj, rechèch, ak lojisyèl pwodiktivite antrepriz, vize abòde enkyetid sa yo ak ranfòse konfyans nan itilizasyon AI.

Angajman Copyright Copilot konpayi an espesyalman pwolonje kouvèti asirans pwopriyete entelektyèl ki egziste deja a reklamasyon dwadotè ki gen rapò ak itilizasyon asistan AI Microsoft yo rele Copilots ak Bing Chat Enterprise. Lè Microsoft bay pwoteksyon sa a, Microsoft vize pou redwi chans pou AI retounen kontni ki vyolasyon ak pwoteje kliyan li yo kont konsekans legal potansyèl yo.

Konsantre Microsoft sou teknoloji AI demontre angajman li pou pouse limit inovasyon yo ak ede kliyan nan divès endistri. Avèk pwomès sa a pou kouvri domaj legal pou reklamasyon vyolasyon copyright, konpayi an vize bay yon anviwònman ki pi an sekirite ak plis sekirite pou itilizatè yo benefisye de kapasite teknoloji AI.

