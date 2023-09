Microsoft Paint nan Windows 11 prezante zouti pou retire background

Microsoft te fè yon gwo etap nan fason pou amelyore kapasite aplikasyon Paint li a nan Windows 11 ak entwodiksyon yon zouti pou retire background. Menm jan ak fonksyonalite yo jwenn nan Adobe Photoshop, karakteristik sa a pèmèt itilizatè Windows yo fasil retire orijin nan imaj ak jis yon sèl klike sou, rasyonalize travay koreksyon grafik.

Pou pran avantaj de zouti pwisan sa a, itilizatè yo pral premye bezwen asire yo gen dènye vèsyon an nan aplikasyon an Paint enstale. Yo ka mete ajou Windows 11 Paint aplikasyon an nan vèsyon 11.2306.30 atravè Microsoft Store la. Yon fwa mete ajou, itilizatè yo ka lanse aplikasyon an epi louvri imaj yo vle modifye sou yon twal vid.

Pou jwenn aksè nan zouti pou retire background nan, itilizatè yo bezwen gade anlè-gòch imaj la epi jwenn seksyon 'Imaj' la. Nan seksyon sa a, yo pral lokalize epi chwazi bouton 'Background Retire'. Lè w klike sou bouton sa a, yo pral retire tout background nan imaj la, kite sèlman dekoupaj la nan sijè a chwazi.

Pou moun ki vle plis kontwòl sou pwosesis koreksyon an, zouti pou retire background nan pèmèt pou retire Customized. Itilizatè yo ka itilize zouti seleksyon rektang lan pou presize zòn kote yo vle retire background nan, sa ki ofri pi gwo presizyon.

Kounye a, zouti pou retire background nan disponib sèlman pou Windows Insiders, epi Microsoft pa te bay yon delè espesifik pou lage pi laj karakteristik nan. Sepandan, dapre pratik ki sot pase yo, li posib ke konpayi an pral woule zouti a nan tout itilizatè Windows 11 apre kèk semèn nan tès. Se poutèt sa, li se konseye pou itilizatè yo kenbe yon je soti pou dènye enfòmasyon yo.

Avèk adisyon zouti pou retire background nan, Microsoft Paint nan Windows 11 ap fè koreksyon grafik pi aksesib ak efikas pou itilizatè kreyatif. Karakteristik sa a senplifye pwosesis pou izole sijè yo soti nan orijin yo, epi pandan ke kounye a limite a Windows Insiders, li espere vin lajman disponib nan fiti prè.

