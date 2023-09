Envestisè yo prepare pou fen semèn temèt nan mitan enkyetid Lachin ak fòs dola

Envestisè yo ap tann fen semèn nan ak enkyè sou restriksyon Lachin nan sou iPhone yo ak ranfòsman dola a kontinye jete yon lonbraj sou mache mondyal yo. Rapò sou Lachin ki anpeche itilizasyon iPhones pa anplwaye leta yo te mennen nan yon bès enpòtan nan majiskil sou mache Apple la, ak apeprè $ 200 milya dola siye nan jis de jou. Sa a te afekte tou sektè teknoloji Etazini an pi laj epi li te mennen nan yon bès nan aksyon yo nan gwo founisè Apple nan pwovens Lazi. Kòm revni Apple la depann anpil sou Lachin, kote konpayi an ak founisè li yo anplwaye plizyè milye travayè, enpak koub sa yo enpòtan.

An menm tan an, teknoloji Huawei Lachin nan te kòmanse prevann nouvo smartphone li a, Mate 60 Pro +, ki ajoute nan siksè nan kapasite nan konpayi teknoloji Chinwa a simonte sanksyon US yo. Sa a plis ajoute nan konpetisyon an ak defi Apple fè fas a nan mache mondyal la.

Ogmante rannman ameriken yo ak atant sou to enterè ki wo yo te kontribye nan dènye fòs dola a. Dola a se sou track pou anrejistre yon wityèm semèn dwat nan pwogrè kont yon panyen nan lajan. Estratèj dviz yo sijere ke simonte fòs dola a pral difisil pou pifò gwo lajan nan fen ane a. Sa a te mete presyon sou lòt lajan, tankou Yuan a tè ak Yen an, ak Yuan an rive nan yon ba 16 ane ak Yen an plane tou pre sikolojikman enpòtan 145 pou chak liy dola.

Kòm Ewòp reveye, envestisè yo ap prepare pou yon fen potansyèlman temèt nan semèn nan. Endèks pan-Ewopeyen an STOXX 600 te fè eksperyans yon seri pèt sèt jou, pi move a depi fevriye 2018. Konsantre sou mache a pral tou chanje nan dèt-monté franse makèt revandè kazino apre li te eskli nan Endis ekite SBF-120 Paris 'nan gwo konpayi. .

An jeneral, konbinezon de enkyetid Lachin ak fòs dola te kreye ensètitid ak volatilité nan mache mondyal yo. Envestisè yo ap gade ak anpil atansyon devlopman sa yo ak enpak potansyèl yo sou divès sektè ak lajan, sa ki fè pou yon fen semèn nan difisil.

Definisyon:

– Majiskil sou mache: Valè total dola aksyon eksepsyonèl yon konpayi nan aksyon.

– Forex: Mache echanj etranje kote lajan yo fè kòmès.

– Vant: Aksyon pou vann yon pwodwi anvan li pibliye ofisyèlman bay piblik la.

– Sektè teknoloji: pòsyon nan mache bousye a ki gen ladann konpayi ki konsantre sou pwodwi ak sèvis ki gen rapò ak teknoloji.

Sous: Reuters (Ankur Banerjee)