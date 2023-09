Sensor Tower fè fas a revokasyon ak restriktirasyon kòm konpayi entèlijans sou mache

By

Sensor Tower, yon konpayi entèlijans mache enpòtan ki espesyalize nan ekonomi aplikasyon an, dènyèman te sibi yon rediksyon enpòtan, ak yon estime 40 anplwaye yo te mete deyò. Depa remakab yo enkli C-suite ekzekitif, tankou CMO a, CFO, ak ofisye anchèf pwodwi. Revokasyon yo te afekte divès ekip, tankou finans ak maketing.

Pandan ke Sensor Tower te konfime revokasyon yo, konpayi an pa te bay detay espesifik, pwomèt yo pibliye yon deklarasyon ki pi konplè nan jou kap vini yo. Dapre Melissa Sheer, yon piblisite pou Sensor Tower, chanjman yo fè pati yon reòganizasyon nesesè pou pozisyon konpayi an pou kwasans kontinye ak rentabilité anba nouvo lidèchip ansyen.

Sensor Tower, li te ye pou bay done twazyèm pati ak enfòmasyon bay devlopè aplikasyon, mak, mache, ak piblikatè, te fè eksperyans gwo kwasans nan dènye ane yo. An 2020, konpayi an te resevwa yon envestisman $45 milyon nan Riverwood Capital, ki te pèmèt li elaji sèvis li yo ak baz kliyan li yo. Akizisyon de konpayi entèlijans mache Pathmatics nan 2021 ranfòse pozisyon Sensor Tower nan mache a.

Sit wèb Sensor Tower a mete aksan sou patenarya li yo ak pi gwo mak ak konpayi, ki sèvi kòm yon temwayaj nan rekonesans ak enpòtans endistri li yo. Done li yo regilyèman site pa piblikasyon ki gen bon repitasyon tankou The Wall Street Journal, Fortune, ak Bloomberg.

Malerezman, ane 2023 la te temwen anpil revokasyon atravè endistri teknoloji a, ki afekte tou de gwo kòporasyon yo ak pi piti demaraj. Konpayi tankou Google, Amazon, Microsoft, ak Yahoo te itilize rediksyon mendèv, sa ki reflete defi yo fè fas pa anpil biznis nan peyizaj ekonomik aktyèl la.

Sous: TechCrunch