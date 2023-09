Sheldon Menery, kreyatè majik: fòma kòmandan rasanbleman an, mouri

Sheldon Menery, kreyatè Commander, ki pi popilè nan jwèt kat komès Magic: The Gathering, te mouri apre yon batay sèt ane ak kansè. Madanm Menery a, Gretchyn Melde, te anonse pasifikman li sou Facebook, ki te swiv pa yon eksè de kondoleyans soti nan kominote a jwèt tab.

Commander se yon fòma majik multijoueurs ki pèmèt twa oswa plis jwè yo patisipe ak pil inik 100 kat ak yon karaktè lidè sengilye. Orijinèlman fèt kòm yon jwèt de jwè, Commander ofri yon style plis aksidantèl nan jeu epi ankouraje ekspresyon kreyatif. Menery li menm te gen yon pil siyati ki rele "Ou te fè sa pou tèt ou," ki te itilize kat opozan yo kòm zam kont yo.

Fòma kòmandan an te grandi nan fòma Elder Dragon Highlander (EDH), ke Menery te rankontre pandan tan li nan militè a. Kòm yon jij wo-plase nan Magic Pro Tour la, Menery te jwe yon wòl esansyèl nan rafine ak elaji variant EDH a, evantyèlman etabli kò gouvène fòma a, ke yo rekonèt kòm Komite Règ kòmandan an. Òganizasyon volontè sa a, an patenarya ak Wizards of the Coast, piblikatè Magic: The Gathering, bay konsèy sou ajisteman règ, kat entèdi, ak nouvo kat pou fòma Commander la.

Menery te wè Commander kòm yon repo nan majik konpetitif e li te mete aksan sou kapasite li pou pataje ak jwi ak zanmi yo. Kontribisyon li nan majik te pwolonje pi lwen pase fòma kòmandan an. Li te itil nan fòme pwogram jij la epi li te sèvi kòm yon jij majik konpetitif nivo 5. Menery te tou yon ekriven prolifique ak kreyatè kontni, pataje ekspètiz li atravè atik, videyo, ak podcasts.

Wizards of the Coast te eksprime gwo tristès yo pou pèt Sheldon Menery epi rekonèt kontribisyon enpòtan li nan kominote Magic la. Yo fè lwanj Menery kòm yon pionnier, enfliyanse, ak manm venere nan Magic: The Gathering kominote a. Li kite dèyè yon eritaj dirab atravè travay li sou fòma Commander la ak devouman li pou fè jwèt la yon eksperyans akeyan ak agreyab pou jwè tout orijin.

Enpak Sheldon Menery sou kominote majik la pa ka egzajere. Li pral sonje pou jantiyès li, jenerozite, ak pasyon pou jwèt la. Pèt li a pwofondman santi pa moun ki te konnen l ', ak eritaj li a ap viv sou nan jwè inonbrabl.

Sous: Facebook, Polygon