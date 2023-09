macOS Sonoma: Kisa pou w atann de dènye vèsyon macOS la

By

Apple te anonse dat lage macOS Sonoma, ke yo rele tou macOS 14, ki pral disponib pou piblik la 26 septanm. Dènye vèsyon macOS sa a pote plizyè karakteristik nouvo ki amelyore eksperyans itilizatè a epi fè li pi sanble ak iOS.

Youn nan mizajou kle nan macOS Sonoma se ajoute Widget Desktop, ki pral pèmèt itilizatè Mac yo personnaliser Desktop yo ak Widget itil ak entèaktif. Karakteristik sa a te lajman popilè sou aparèy iOS, e kounye a, itilizatè Mac yo ka jwi menm konvenyans ak fonksyonalite.

Videyokonferans te vin yon pati esansyèl nan lavi nou, ak macOS Sonoma gen pou objaktif pou amelyore eksperyans sa a ak nouvo karakteristik. Sistèm operasyon an pral prezante zouti pataje ekran ak yon Superposition Prezantatè, ki pral pèmèt moun kap pale yo deplase devan yon ekran pataje pandan apèl videyo.

Safari, navigatè default nan macOS, pral resevwa tou mizajou enpòtan nan Sonoma. Youn nan adisyon remakab yo se pwofil navigatè, ki pèmèt itilizatè yo kreye diferan seri makè ak Customize eksperyans Navigasyon yo ki baze sou preferans yo. Anplis de sa, fonksyonalite rechèch nan Safari pral pi reponn, bay itilizatè yo rezilta pi rapid ak pi egzak.

Pou enstale macOS Sonoma, w ap bezwen yon aparèy konpatib. Premye modèl ki sipòte sistèm operasyon sa a gen ladan MacBook 2018 oswa Mac Mini, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019 oswa Mac Studio 2022. Li enpòtan pou asire ke aparèy ou an satisfè kondisyon minimòm yo pou jwi karakteristik ak amelyorasyon ki ajou Sonoma ofri.

An konklizyon, macOS Sonoma pwomèt pou pote nouvo karakteristik enteresan ak amelyorasyon bay itilizatè Mac. Avèk widgets Desktop, kapasite videyokonferans amelyore, ak yon navigatè Safari ki pi reponn, dènye vèsyon macOS sa a pral bay yon pi bon eksperyans itilizatè ak yon entegrasyon pi sere ak aparèy iOS yo.

Definisyon:

– macOS: Yon seri sistèm operasyon Apple Inc. devlope pou òdinatè Macintosh yo.

– Sonoma: non kòd pou dènye vèsyon macOS, ke yo rele tou macOS 14.

– iOS: Sistèm operasyon mobil Apple Inc. devlope pou aparèy iPhone, iPad, ak iPod Touch yo.

Sous:

– Monica Chin, "macOS Sonoma ap vini sou 26 septanm", The Verge.