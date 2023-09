Adye Lou Rabito, Asistan Espò Editè ak Innovateur Digital nan The Inquirer

By

Lou Rabito, yon manm cheri nan fanmi The Inquirer, Malerezman te mouri sou 7 septanm nan a laj de 61 nan kansè nan metastatik nan apendis la. Pandan 33 ane li nan The Inquirer, Rabito te okipe plizyè wòl, tankou asistan editè espò, repòtè, editè nouvèl banlye, ak pwodiktè dijital. Li te fè kontribisyon enpòtan nan piblikasyon an, jwe yon wòl esansyèl nan transfòme li soti nan yon jounal enprime sèlman nan yon platfòm siksè dijital-premye.

Youn nan pi gwo reyalizasyon Rabito te kreye seksyon espò nan lekòl segondè Rally an 2009. Li te sipèvize yon ekip ekriven, repòtè endependan, fotograf, ak videograf, ki te kouvri plis pase 100 lekòl segondè nan Sidès Pennsylvania ak Sid Jersey. Li te ye pou ladrès metikuleu koreksyon li yo ak kapasite nan jere dat limit chak swa ak kalm, Rabito te trè respekte pa kòlèg li yo. Nati fasil li ak atitid sipò li te enspire anpil moun, sa ki te fè tan yo nan The Inquirer memorab.

Devouman Rabito a nan navèt li te evidan nan angajman li nan amelyore travay la nan moun ki bò kote l '. Li te bay konsèy ak konsèy, li te toujou ankouraje ekriven li yo pou yo fè efò pou yo jwenn ekselans. Ansyen kòlèg Matt Breen di Rabito kòm yon editè ak yon pwofesè, pouse yo toujou amelyore. Lanmou Rabito pou jounalis te pwolonje pi lwen pase travay li nan The Inquirer. Li te deja travay nan Rejis Konte Orange, Pasadena Star-News, ak United Press International, sa ki te kite yon enpak dirab sou endistri a.

Nan travay la, Rabito te apresye fanmi li, ak fyète montre foto pitit fi li yo sou biwo li epi pataje istwa madanm li ak fanmi li ak nenpòt moun ki te kanpe pou yon koze. Li te yon mari, papa, ak granpapa renmen, e fanmi l te gen yon plas espesyal nan kè l. Y ap sonje Rabito kòm yon moun ki gen bon kè ki te toujou fè efò pou l fè pi byen l epi fè yon diferans pozitif nan lavi lòt moun.

Sous:

"Longtime Inquirer editè espò asistan Lou Rabito mouri a 61 an" - Philadelphia Inquirer