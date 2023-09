Sosyete Imanite pou Tacoma & Konte Pierce Amelyore Aksè sou Sitwèb ak Teknoloji Asistans Recite Me

By

Humane Society for Tacoma & Pierce County te fè yon etap nan direksyon pou enklizivite nan ofri yon eksperyans enklizif sou entènèt atravè teknoloji asistans Recite Me. Mouvman sa a gen pou objaktif pou retire baryè yo epi bay aksè a kontni ak sèvis sou entènèt pou tout vizitè sit entènèt yo.

Nan liy ak estrateji divèsite ak enklizyon abri a, nouvo zouti aksè ak sipò lang pèmèt vizitè yo pèsonalize eksperyans dijital yo. Sa a se patikilyèman benefisye pou moun ki gen andikap, difikilte pou aprann, andikape vizyèl, ak moun ki gen premye lang ki pa angle. Zouti sa yo adrese bezwen plis pase 25% nan popilasyon an ki ka rankontre obstak lè yo ap navige sou sit entènèt abri a.

Ba zouti asistans Recite Me, ki parèt sou sitwèb Humane Society for Tacoma & Pierce County, ofri yon pakèt karakteristik. Men sa yo enkli fonksyonalite lekti ekran, èd lekti miltip, opsyon stil personnalisable, ak yon karakteristik tradiksyon an dirèk sou demann. Avèk sipò pou plis pase 100 lang, ki gen ladan 65 opsyon tèks-a-lapawòl, ba zouti a asire ke tout vizitè yo ka jwenn aksè nan enfòmasyon ak sèvis abri a san pwoblèm.

Leslie Dalzell, Direktè Jeneral Humane Society pou Tacoma & Pierce County, mete aksan sou enpòtans pou kreye yon anviwonman enklizif kote manm kominote yo santi yo byen akeyi epi yo enkli ladan li. Anplis de sa ba zouti a pwolonje sèvis sipò yo epi li ede kenbe plis bèt kay ak fanmi yo ansanm.

Nan monn dijital jodi a, baryè aksè ka dezavantaj moun ki manke zouti ki nesesè pou navige kontni sou entènèt yon fason efikas. Ross Linnett, Fondatè ak Direktè Jeneral Recite Me, mete aksan sou siyifikasyon pou bay yon eksperyans enklizif sou entènèt ki satisfè bezwen tout moun. Avèk plis òganizasyon ki adopte zouti aksè, li vin pi fasil pou moun ki fè fas ak baryè sou entènèt jwenn aksè nan enfòmasyon ak sèvis san pwoblèm.

Pou eksplore zouti sipò aksesiblite abri a, vizite sitwèb Humane Society for Tacoma & Pierce County epi klike sou opsyon "Zouti pou Aksè" ki anlè adwat paj la.

Sous: Sosyete Imanite pou Tacoma ak Konte Pierce