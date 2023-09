Wall Street Slumps sou koub iPhone Lachin nan

Wall Street te fè eksperyans yon bès kòm desizyon jeyan teknoloji Apple la pou kwape iPhone yo an repons a restriksyon Lachin nan sou itilizasyon iPhone te lakòz yon vann nan aksyon teknoloji. Enkyetid nan pi laj se ke aksyon Lachin nan ka pwolonje pi lwen pase iPhone yo afekte lòt konpayi teknoloji, patikilyèman manifaktirè chip yo. Aksyon Apple yo te tonbe nan 2.9% pou dezyèm jou youn apre lòt an repons a koub elaji Lachin nan, ki kounye a entèdi anplwaye leta yo sèvi ak iPhone nan travay. Lachin ap konsidere elaji entèdiksyon sa a bay lòt konpayi ak ajans leta yo. Distribisyon an se favorab pou Apple, ak liberasyon an nan iPhone 15 la trè antisipe apwoche.

Anplis de sa, Wall Street te fè fas a presyon akòz done Depatman Travay Ameriken an, ki revele yon diminisyon nan kantite Ameriken ki ranpli pou chomaj. Avèk sèlman 216,000 depoze, sa reprezante nivo ki pi ba depi fevriye. Envestisè yo enkyete sou repons Rezèv Federal la bay done sa yo, paske li ka ranfòse pozisyon politik monetè sere yo ki te kondwi pa enkyetid sou enflasyon ki pèsistan. Malgre enkyetid la, mache a predi ke Fed a pral kenbe pousantaj san chanjman nan mwa sa a (nan apeprè 93%), men chans pou yon poz nan Novanm nan pi ba anpil nan 53.5%.

Malgre devlopman sa yo, mache dechanj Ostralyen an sanble yo pa afekte. Futures endike yon ti ogmantasyon ak ASX SPI a pa 0.1% nan 7,168 pwen nan 7:30 am AEST. Li rete yo dwe wè ki jan jounen an pral dewoulman, men kounye a, yo espere yon kòmansman trankil.

