LG devwale 118-pous MAGNIT Micro LED TV

LG te antre nan mache televizyon Micro LED ak dènye ofrann li yo, MAGNIT 118-pous. Nouvo televizyon sa a se kounye a konkiran ki pi pre Samsung nan The Wall 110-pous, ki te domine mache a depi lansman li.

LG MAGNIT 118-pous prezante yon panèl 4K Micro LED ak yon pousantaj rafrechisman 120Hz, klète 250-nit, ak sipò HDR10 ak HDR10 Pro. Li se Powered by LG a Alpha 9 processeur ak kouri sou platfòm WebOS konpayi an. Televizyon an gen ladan tou AirPlay 2 ak entegrasyon Miracast ak de 50-watt oratè pou yon eksperyans odyo Immersion.

Sepandan, LG MAGNIT vini ak yon gwo pri $ 237,000, sa ki fè li pi chè pase 110-pous ofrann Samsung a pri $ 149,999. LG poko anonse disponiblite televizyon an.

Anplis MAGNIT la, LG te tou prezante pwogramasyon LG OLED M3, ki gen twa gwosè: 77-pous, 83-pous, ak 97-pous. Televizyon OLED sa yo gen yon rezolisyon 4K ak yon pousantaj rafrechisman 120Hz. Karakteristik nan OLED M3 a se solisyon koneksyon san fil li yo, ke yo rekonèt kòm bwat la Zero Connect, ki elimine nesesite pou câbles yo dwe dirèkteman konekte ak televizyon an.

Dapre LG, OLED M3 a se premye televizyon konsomatè ki ofri transmisyon videyo ak odyo an tan reyèl jiska 4K 120Hz atravè solisyon koneksyon san fil li yo. Pri ak disponiblite pou pwogramasyon OLED M3 la poko anonse.

