Ensètitid ki antoure to enterè yo peze sou pèfòmans aksyon Apple la

Nan yon analiz resan, Beth Kindig nan I/O Fon mete aksan sou enpak ensètitid ki antoure to enterè nan lavni sou pèfòmans ki pi fèb nan aksyon Apple la. Kòm to enterè yo jwe yon wòl enpòtan nan ekonomi an jeneral, nenpòt ensètitid nan direksyon yo ka siyifikativman afekte konfyans envestisè ak pri stock.

Kindig sijere ke mache a te byen gade apwòch Rezèv Federal la nan to enterè yo, ak nenpòt endikasyon de yon chanjman potansyèl ka kreye volatilité. Envestisè yo patikilyèman sansib a fluctuations to enterè yo paske yo gen potansyèl pou afekte depans pou prete, depans konsomatè yo ak kwasans ekonomik an jeneral. Kòm Apple se yon stock trè enfliyan, gwo bouchon, pèfòmans li yo ka patikilyèman vilnerab a ensètitid mache sa yo.

Pri aksyon Apple la te fè eksperyans peryòd volatilité nan dènye tan yo, ki ka an pati dwe atribiye a ensètitid kontinyèl ki antoure to enterè yo. Kindig fè remake ke lè Rezèv Federal la allusion sou chanjman potansyèl pousantaj, li te kreye malèz nan mitan envestisè yo, ki mennen nan yon vann nan aksyon Apple la.

Li enpòtan sonje ke ensètitid ki antoure to enterè yo pa sèlman afekte aksyon Apple la, men li ka gen yon efè kaskad sou pi laj mache a. Kòm youn nan pi gwo konpozan nan pi gwo endis stock tankou S&P 500 ak Nasdaq la, pèfòmans Apple la gen yon enfliyans enpòtan sou santiman mache a an jeneral.

An jeneral, Kindig mete aksan sou ke pandan ke fondmantal Apple yo rete entak, faktè ekstèn tankou ensètitid to enterè ka prezante volatilité a kout tèm nan pèfòmans aksyon konpayi an. Envestisè yo ta dwe ak anpil atansyon kontwole devlopman to enterè yo ak enpak potansyèl yo sou pri aksyon Apple la, kenbe nan tèt ou pi laj dinamik mache a.

Sous:

– Analiz Fon Beth Kindig/I/O