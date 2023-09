La-Z-Boy konsantre sou Kliyan-santre pou rete konpetitif

By

La-Z-Boy, mak mèb ikonè a, te anboche Jorge Calvachi kòm direktè insights pou etabli yon fonksyon insights konsomatè pou premye fwa nan istwa prèske 100 ane li yo. Calvachi kwè ke nouvo avantaj konpetitif nan nenpòt endistri, ki gen ladan mèb, se konsantre sou konsomatè yo.

Youn nan defi La-Z-Boy ap fè fas a se ke li gen plizyè pwen kontak ak konsomatè atravè divès chanèl, ak eksperyans kliyan an se tipikman ibrid. Calvachi te jwenn ke konsomatè yo pran yon tan pi long pou fè yon acha mèb, ak Navigasyon sou entènèt ki te swiv pa tès nan magazen pou konfò se yon pati enpòtan nan vwayaj la. Sepandan, eksperyans ki genyen ant dijital ak nan magazen pa te konsistan.

Pou adrese defi sa a, Calvachi ap kreye yon sant eksperyans kliyan ak èd InMoment, yon konpayi eksperyans kliyan. Yo pral rasanble done ki soti nan chanèl dijital kòm yon pwen depa epi piti piti enkòpore done ki soti nan lòt touchpoints. Objektif la se gen yon View holistic sou vwayaj kliyan an pou pran pi bon desizyon òganizasyonèl.

Pandan ke aplikasyon teknik ka pa difisil, kondwi adopsyon nan solisyon an nan yon òganizasyon ki depi lontan etabli se vrè defi a. Calvachi ak InMoment konsantre sou jwenn achte nan men moun ki gen enterè yo pou asire aplikasyon siksè.

Pi gwo mezi siksè pou La-Z-Boy se bay yon eksperyans total pou kliyan an, olye ke jis konsantre sou konvèsyon ak kwasans revni.

