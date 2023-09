Kerala vize pou alfabetizasyon dijital total

Minis Edikasyon Jeneral V. Sivankutty di ke Kerala, premye eta nan peyi Zend ki reyalize total alfabetizasyon, se kounye a konsantre sou reyalize total alfabetizasyon dijital. Sivankutty t ap pale nan jounen entènasyonal alfabetizasyon nan nivo eta a, te mete aksan sou enpòtans alfabetizasyon dijital nan pwogrè teknolojik jodi a. Li te mansyone ke sektè edikasyon an te reyisi soutni pwogrè yo te fè nan kouvèti alfabetizasyon, men alfabetizasyon dijital te vin esansyèl pou moun yo pwospere nan mond modèn lan.

Eta a te antreprann plizyè pwojè atravè State Literacy Mission Authority pou amelyore alfabetizasyon dijital. Faz inisyal pwojè total alfabetizasyon dijital la gen pou objaktif pou amelyore estanda alfabetizasyon elèv k ap aprann ki soti nan Castes Programed yo ak Scheduled Tribes nan uit distri yo. Lè yo adrese disparite edikasyon ak sosyo-kiltirèl fanm nan kominote majinalize sa yo, pwojè a espere bay moun yo pouvwa ak pon divizyon dijital la.

Direktè Konsèy Eta Rechèch Edikasyon ak Fòmasyon (SCERT) Jayaprakash RK te prezide fonksyon an, ki endike angajman gouvènman an pou ankouraje alfabetizasyon dijital. Lòt oratè kle nan evènman an enkli Samagra Shiksha Kerala State project director Supriya AR, State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala direktè B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala vis-prezidan P. Pramod, ak State. Direktè Otorite Misyon Alfabetizasyon AG Oleena.

Lè Kerala konsantre sou alfabetizasyon dijital, ap pran yon lòt etap nan direksyon pou kreye yon sosyete enklizif ak otorize. Atravè inisyativ sa yo, eta a gen pou objaktif pou ekipe sitwayen li yo ak konpetans ki nesesè yo pou pwofite opòtinite yo ofri nan epòk dijital la, plis pwomouvwa edikasyon, ak devlopman sosyo-ekonomik.

Sous:

- Ministè Edikasyon, Kerala

– State Literacy Mission Authority