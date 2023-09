Bank Santral Izrayèl la konsidere bay Chekel dijital pou modènize sistèm peman yo

By

Bank santral pèp Izrayèl la, Bank of Israel, ap avanse ak plan pou prezante yon chekel dijital pou amelyore sistèm peman peyi a. Malgre ke bank la poko pran yon desizyon final sou si wi ou non pou lanse yon chekel dijital, li rete angaje nan rete nan forefront nan eksplorasyon lajan dijital ak sipòte efò yo avanse sistèm peman ak sistèm finansye a an jeneral.

Bank pèp Izrayèl la ap fè rechèch ak preparasyon pou emisyon posib yon chekel dijital depi Novanm 2021. Bezwen pou yon sistèm peman pi efikas te kondwi inisyativ sa a, paske bank la te rekonèt benefis potansyèl yon lajan dijital bank santral (CBDC). ) osi bonè ke 2017.

Gouvènè Bank of Israel Amir Yaron te mete aksan sou enpòtans pou kenbe ak dijitalizasyon ekonomi an ak fèmen diferans ki genyen ak lòt ekonomi avanse. Li te tou mete aksan sou ke si pèp Izrayèl la ta prezante yon chekel dijital, li ta priyorite kenbe nivo vi prive ki konparab oswa potansyèlman pi wo pase sa yo ofri nan metòd peman dijital ki egziste deja.

Gouvènè Adjwen Andrew Abir te mete aksan sou potansyèl pou yon chekel dijital prezante plis konpetisyon nan sistèm finansye Izrayèl la, ki se kounye a domine pa kèk gwo bank ak enstitisyon. Lè li bay yon chand egal, yon CBDC ta ka pèmèt nouvo antre nan mache yo ofri pwodwi ak sèvis finansye.

Pwojè Sela Bank of Israel la, ki fèt an kolaborasyon ak Otorite Monetè Hong Kong ak Bank pou Règleman Entènasyonal, te demontre posibilite yon CBDC an detay. Pwojè sa a konsantre sou konbine aksesibilite, konpetisyon, ak mezi cybersecurity pandan y ap kenbe avantaj ki genyen nan lajan kach fizik.

Konsiderasyon bank santral la nan yon chekel dijital vini an repons a demann piblik pou yon sistèm finansye ki pi jis. Dènye ogmantasyon nan to enterè yo te mete aksan sou nesesite pou ogmante konpetisyon, paske bank komèsyal yo pa t transmèt totalman ogmantasyon pousantaj yo nan balans kliyan yo, sa ki lakòz repèkisyon piblik yo.

An konklizyon, pandan ke Bank of Israel poko pran yon desizyon fèm sou bay yon chekel dijital, li ap aktivman pouswiv eksplorasyon ak devlopman nan yon lajan dijital modènize sistèm peman ak ankouraje yon peyizaj finansye ki pi konpetitif nan peyi a.

