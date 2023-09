Èske gen yon Tales of Arise Adaptasyon Anime? Eksplore posiblite yo

By

Fanatik JRPG aklame kritik, Tales of Arise, ap tann ak anpil atansyon nouvèl sou yon adaptasyon anime potansyèl. Tales of Arise te kaptire kè yo nan joueurs atravè lemond ak naratif kaptivan li yo ak vizyèl sansasyonèl, ki gen ladan cutscenes anime soti nan estidyo ki renome Ufotable.

JRPG, oswa Japonè Role-Playing Game, se yon kalite jwèt videyo ki soti nan Japon li te ye pou konsantre li sou istwa ak avantur nan mond fantezi. Jwèt sa yo prezante konba ki baze sou vire epi yo karakterize pa travay atistik kolore yo.

Tales of Arise rakonte istwa Rena, yon planèt ki te dirije pa moun li yo pou 300 ane. Jwèt la swiv vwayaj yo nan de moun, Alphen ak Shionne, ki ap eseye chanje desten yo ak reekri avni yo.

Pandan ke seri a Tales of Arise gen yon eritaj rich nan jwèt videyo, kèk nan yo ki te adapte nan OVA ak seri televizyon, fanatik yo rete ap mande si yon adaptasyon anime nan Tales of Arise se nan travay yo. Nan yon entèvyou resan, pwodiktè seri Tales Yusuke Tomizawa te deklare ke apati 3 septanm 2023, pa gen okenn plan imedya pou yon adaptasyon anime Tales of Arise.

Tomizawa te eksplike ke jwèt la te fèt kòm yon eksperyans entèaktif, ak jeu a, entèraksyon karaktè, ak chwa jwè yo se entegral nan cham li yo. Eleman sa yo ka pa transparans tradwi nan yon seri anime.

Sepandan, Tomizawa te eksprime ouvèti ekip la pou posiblite pou yon adaptasyon anime alavni. Pandan ke kounye a pa gen okenn plan konkrè, fanatik yo ka toujou espere pou yon adaptasyon anime potansyèl epi yo ta dwe tann pou anons ofisyèl soti nan Bandai Namco oswa Ufotable, tou de nan yo se estidyo potansyèl anime Tales of Arise.

Antretan, fanatik yo ka kontinye plonje tèt yo nan rakonte istwa rich ak linivè vibran nan Tales of Arise lè yo fè eksperyans jwèt la an premye. Absans yon adaptasyon anime ka kite fanatik anvi pou plis, men konsantre a rete sou delivre yon eksperyans Gaming Immersion.

