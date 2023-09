Enpòtans pou sekirize chèn pwovizyon dijital ou

By

Cybersecurity se yon pi gwo priyorite pou òganizasyon nan peyizaj dijital jodi a. Ti ak mwayen biznis yo te depanse plis pase 280 milyon £ pou sekirite sibèr nan 2022, sa ki mete aksan sou siyifikasyon li nan operasyon biznis modèn yo. Pandan ke òganizasyon yo envesti anpil nan pwoteje API yo, enfrastrikti nwaj yo, ak pyès ki nan konpitè, yo souvan neglije frajilite ki asosye ak chèn ekipman dijital yo.

Yon atak chèn ekipman an rive lè atakè yo enfiltre yon machann twazyèm pati ou fè konfyans ki bay pwodwi, konpozan, oswa sèvis òganizasyon sib la. Nan lòt mo, òganizasyon ou an se sèlman osi sekirite ke lyen ki pi fèb nan chèn ekipman dijital ou a. Anpil sit entènèt konte sou eleman twazyèm pati ak sous louvri, ki ka prezante frajilite nan kòd yo. Idantifye sous konpozan sa yo ak evalye sekirite yo kapab yon travay difisil.

Pou bese risk ki asosye ak chèn ekipman dijital ou a, li enpòtan pou evalye pratik sekirite enjenyè yo ak konpayi kap konstwi konpozan lojisyèl ou enpòte yo. Chèche endikatè angajman yo nan sekirite lojisyèl, tankou dènye nouvèl regilye ak pwoteksyon kòd vaste. Anplis de sa, konsidere dosye konpayi yo ki konte sou lojisyèl yo bati a, paske yo gen plis chans bay priyorite mizajou alè.

Pandan ke sekirize chèn ekipman pou lojisyèl an enpòtan anpil, li esansyèl pou jwenn yon balans ant cybersecurity ak pwodiktivite pwojè. Anbrase nouvo zouti ak apwòch, tankou sekirite kòm kòd ak DevSecOps, ka adrese pwoblèm sekirite pi bonè nan pwosesis devlopman ak amelyore pwodiktivite. Divès fournisseurs, tankou Google ak Snyk, ofri zouti ki sipòte konsèp sekirite modèn.

Atak chèn pwovizyon yo ka gen konsekans enpòtan, jan atak SolarWinds la te demontre an 2020. Atakè yo te enjekte kòd move nan sistèm lojisyèl SolarWinds, sa ki konpwomèt non sèlman konpayi an men tou 30,000 kliyan li yo. Òganizasyon yo pa dwe avèg fè chèn ekipman dijital yo epi yo ta dwe fè dilijans pou minimize menas sekirite yo.

Sekirize chèn ekipman dijital ou a se yon aspè enpòtan anpil nan cybersecurity. Lè yo idantifye vilnerabilite yo, evalye pratik sekirite founisè yo, epi adopte zouti ak apwòch sekirite modèn, òganizasyon yo ka amelyore defans yo kont atak chèn ekipman.

