Chèchè Senior Dekouvri Zewo-Klike iPhone Hack lè l sèvi avèk espyon NSO Group la

Yon òganizasyon sosyete sivil ki baze nan Washington dènyèman te viktim yon piratage aleka lè l sèvi avèk espyon devlope pa konpayi Izraelyen NSO Group. Vyolasyon an te dekouvri pa John Scott-Railton, yon chèchè ansyen nan Munk School University of Toronto. Lè yo te rapòte ensidan an, Apple te envestige rapidman epi korije vyolasyon an.

Zouti piratage Pegasus NSO Group la te sijè a nan sanksyon Etazini depi 2021 akòz itilizasyon li pa sèten gouvènman yo vize jounalis ak disidan deyò pwòp fwontyè yo. Hack patikilye sa a tonbe nan kategori yon Hack zewo-klike, ki pa mande pou okenn itilizatè entèraksyon pou malveyan enstale lojisyèl siveyans sou aparèy mobil.

Scott-Railton te mete aksan sou gravite atak sa a, mete aksan sou lefèt ke se te yon atak zewo-klike ki te itilize aktivman kont sosyete sivil la. Li felisite Apple dèske li te adrese pwoblèm nan san pèdi tan. Citizen Lab, òganizasyon rechèch Scott-Railton ap travay ak, te nonmen esplwate chèn BLASTPASS nan yon pòs blog, remake kapasite li nan konpwomi iPhones kouri nan dènye vèsyon an nan sistèm opere Apple la san okenn entèraksyon viktim.

NSO Group, sepandan, reponn a reklamasyon yo lè li deklare enkapasite yo pou adrese akizasyon ki manke sipòte rechèch. Konpayi an te deja kenbe ke Pegasus pa travay sou nimewo telefòn ak "+1" kòd peyi yo itilize nan peyi Etazini ak Kanada. Moun ki vize a ak òganizasyon yo pa te idantifye.

Citizen Lab, ki te deja ekspoze metòd piratage zewo-klike NSO Group la, rekòmande pou pèmèt Mode Lockdown sou aparèy pou moun ki gen plis risk. Mòd Lockdown siyifikativman limite itilizasyon ak karakteristik aplikasyon an, tankou bloke pifò atachman mesaj yo.

Ensidan an bay plis limyè sou aktivite Gwoup NSO yo, ki te fè fas ak plis envestigasyon atravè lemond. Sena Polòy fèk pibliye yon rapò envestigasyon ki deklare vyolasyon konstitisyonèl ak enjistis pandan eleksyon palmantè 2019 yo akòz itilizasyon Pegasus. Anplis, gouvènman Izraelyen an te lanse yon komisyon pou mennen ankèt sou potansyèl move itilizasyon espyon NSO Group pa lapolis nan ankèt kriminèl.

Sous:

– Bloomberg