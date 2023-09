Kisa pou w atann de iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max Apple la

By

Pwochen iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max Apple la ap fikse pou kenbe menm opsyon kapasite depo ak predesesè yo, modèl iPhone 14 Pro yo. Dapre konpayi rechèch Taiwan TrendForce, tou de iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max ap disponib nan 128GB, 256GB, 512GB, ak 1TB depo.

Anplis de sa, konpayi rechèch la sijere ke modèl iPhone 15 Pro yo ap vini ak yon kapasite RAM ogmante nan 8GB, konpare ak 6GB nan modèl iPhone 14 Pro yo. Ranfòsman sa a nan RAM ka lakòz pèfòmans amelyore, espesyalman lè li rive miltitech. Nan lòt men an, modèl iPhone 15 ak iPhone 15 Plus ki pi ba yo espere gen 6GB RAM.

TrendForce predi ke iPhone 15 Pro a pral kòmanse nan $ 999, menm jan ak pri a kòmanse pou iPhone 14 Pro a. Sepandan, yo antisipe ke iPhone 15 Pro Max la pral gen yon pri kòmanse nan $ 1,199, ki reprezante yon ogmantasyon $ 100 soti nan predesesè li a, iPhone 14 Pro Max la.

Lòt karakteristik rimè pou seri iPhone 15 la gen ladan yon pò USB-C ak Dynamic Island, ak amelyorasyon adisyonèl espere pou modèl yo Pro, tankou yon ankadreman Titàn, bouton Aksyon customizable, chip A17 Bionic, sipò Wi-Fi 6E, ak yon lantiy periskòp ki kapab jiska 6x rale optik sou iPhone 15 Pro Max la.

Apple pral ofisyèlman revele seri iPhone 15 la pandan yon evènman ki pwograme pou madi 12 septanm a 10 am lè Pasifik la. Evènman an pral difize an dirèk sou YouTube, sou sit entènèt Apple la, ak aplikasyon Apple Evènman pou Apple TV.

Sous: TrendForce

Definisyon: RAM - Random Access Memory

Pò USB-C - Yon estanda koneksyon inivèsèl pou chaje ak transfè done

Dynamic Island - Yon teknoloji ki pèmèt ekspozisyon bouton vityèl personnalisable sou ekran yon iPhone

Titàn ankadreman - Yon eleman estriktirèl nan konsepsyon telefòn nan te fè soti nan Titàn, li te ye pou rezistans li

A17 Bionic chip - Yon sistèm propriétaires-on-a-chip ki fèt pa Apple pou amelyore pèfòmans ak efikasite pouvwa.

Wi-Fi 6E - Dènye vèsyon estanda Wi-Fi a, ki ofri pi vit vitès ak kapasite ogmante

Lantiy periscope - Yon kalite lantiy teleobjèktif ki sèvi ak yon prism pou reyalize pi gwo rale optik san yo pa ogmante epesè telefòn nan.