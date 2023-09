Nouvo iPhone 15 pou devwale: Kisa pou nou atann

By

Apple ap revele dènye smartphones li yo nan evènman lansman li yo ki rele "Wanderlust". Jeyan teknoloji a pral revele nouvo iPhone 15 ak iPhone 15 Pro, aktyalizasyon modèl iPhone 14 ane pase a. Evènman an vini nan yon moman enpòtan pou Apple, ak demann mondyal pou nouvo smartphones nan pi ba li nan yon dekad. Maker iPhone a pral òganize evènman an nan Steve Jobs Theatre nan Apple Park nan Kalifòni. Yo pral difize diskou a an dirèk sou YouTube.

IPhone 15 espere lage vandredi 22 septanm, ak pre-lòd kòmanse nan 15 septanm. Apple gen anpil chans pou lanse de modèl iPhone 15 Pro a - yon modèl gwosè regilye ak yon ekspozisyon 6.1-pous ak yon pi gwo. iPhone 15 Pro Max ak yon ekran 6.7-pous. Yo prevwa tou iPhone 15 ak iPhone 15 Plus, yon ti kras mwens pwisan smartphones.

Nouvo iPhone 15 espere genyen yon microchip modènize, A17 Bionic, ki pral bay yon processeur pi efikas ak amelyore lavi batri a. Modèl Pro yo pral bati ak yon ankadreman Titàn pou aparèy ki pi lejè ak plis dirab. Tout modèl iPhone 15 yo gen rimè pou yo gen yon ekspozisyon adaptasyon ak yon kamera kout pwen an tèt telefòn nan, elimine konsepsyon "dan" la.

Amelyorasyon kamera yo dwe yon pwen fokal nan lansman iPhone 15 la. Modèl nivo antre yo pral prezante yon kamera lajè ki pi pwisan, pandan ke modèl Pro yo ta ka gen ladan yon lantiy kamera "periscope" pou kapasite zoom amelyore. Anplis de sa, bouton bèbè ki sou bò telefòn lan ka ranplase ak yon bouton "aksyon" pwogramasyon.

Nouvo iPhone 15 la pral itilize tou yon kab chaje USB-C, jan yon lwa Inyon Ewopeyen mande pou estandadize chajè yo ak konbat fatra elektwonik. Nouvo kab la ta ka rann pi ansyen câbles initil pou chaje. Apple Watch Series 9 tou prevwa yo dwe lage, ansanm ak mizajou posib nan Apple Watch Ultra ak AirPod kas ekoutè yo.

Pa gen okenn enfòmasyon sou pri pou iPhone 15 yo te pibliye ankò.

Sous: Bloomberg, Nikkei, Apple