Detay yo koule nan pwogramasyon iPhone 15 revele pwa ak mezi

Yon rapò resan te fwit detay kle sou seri iPhone 15 k ap vini an, ki gen ladan iPhone 15, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. Rapò a devwale pwa ak mezi sa yo trè antisipe smartphones, bay insight sou sa nou ka atann nan appareils Apple pwochen jenerasyon yo.

Dapre sous ki pa non yo site MacRumors, iPhone 15 pral gen dimansyon 147.6 × 71.6 × 7.8mm ak peze 171g, prèske ki idantik ak predesesè li a, iPhone 14, ki mezire 146.7 × 71.5 × 7.8mm ak peze 172g. Sepandan, modèl kap vini an espere yon gram pi lejè. Menm jan an tou, iPhone 15 Plus la pral kenbe menm chasi aliminyòm 6013 T6 ak modèl 2022 la.

Nan lòt men an, modèl Pro yo nan pwogramasyon iPhone 15 la ta ka wè chanjman ki pi enpòtan. Gen rimè sou iPhone 15 Pro a mezire 146.6 × 70.6 × 8.25mm ak peze 188g. Kontrèman, iPhone 14 Pro a mezire 147.5 × 71.5 × 7.85mm ak peze 206g. Malgre ke yo te yon ti kras pi epè, pwa a nan iPhone 15 Pro yo di yo te redwi pa 8.73 pousan.

Anplis de sa, iPhone 14 Pro Max, ki te lanse ane pase a, te gen dimansyon 160.7 × 77.6 × 7.85mm ak peze 240g. Siksesè a, iPhone 15 Pro Max la, espere peze 221g ak mezire 159.9 × 76.7 × 8.25mm, fè li 7.91 pousan pi lejè pase predesesè li.

Yo gen rimè sou iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max pou prezante yon chasi Titàn olye pou yo asye pur. Chanjman sa a antisipe fè smartphones yo pi lejè ak plis dirab. Sepandan, iPhone 15 ak iPhone 15 Plus yo espere kenbe chasi aliminyòm lan, ki sijere ke pwa yo ap rete relativman san chanjman.

Pandan ke rediksyon nan pwa pou modèl yo Pro yo ka minim, chasi a pi lejè ta ka ede konpanse pwa adisyonèl nan yon ka pwoteksyon. Prediksyon anvan yo te estime ke iPhone 15 Pro a ta peze 191g ak iPhone 15 Pro Max a ta peze 221g akòz chanjman an nan yon chasi Titàn.

Kòm evènman lansman ofisyèl Apple la ki gen tit 'Wonderlust' apwoche nan mwa septanm nan, detay sa yo fwit te ban nou yon aperçu sou pwogramasyon iPhone 15 kap vini an. Avèk mezi konsistan pou modèl regilye yo ak rediksyon pwa aparan pou modèl Pro yo, fanatik Apple yo ka gade pou pi devan pou yon nouvo jenerasyon smartphones dous ak lejè.

