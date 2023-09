Ki jan yo mete yon eSIM sou iPhone ou 15

By

Liberasyon pwogramasyon iPhone 15 la te pote anpil nouvo karakteristik ak amelyorasyon, tankou itilizasyon teknoloji eSIM. Avèk chanjman nan yon eSIM, nesesite pou yon kat SIM fizik elimine, paske kat SIM dijital la entegre dirèkteman nan aparèy la.

Se konsa, ki sa egzakteman se yon eSIM? Yon kat SIM tradisyonèlman itilize pou idantifye telefòn ou ak konpayi asirans lan ak vis vèrsa. Li di konpayi asirans lan ki telefòn w ap itilize epi ki nimewo ak konpayi asirans pou bay appareil ou. Yon eSIM, nan lòt men an, se yon vèsyon dijital nan kat SIM la ki ka pwograme ak repwograme jan sa nesesè. iPhone 15 ka estoke jiska uit eSIM diferan, sa ki fè li pratik pou vwayajè oswa moun ki gen plizyè liy biznis.

Mete kanpe yon eSIM sou iPhone 15 ou se yon pwosesis relativman senp. Lè ou kòmande iPhone ou, konpayi asirans ou ak nimewo telefòn yo lye ak aparèy la. Pandan w ap aktive nouvo iPhone ou epi ale nan pwosesis Quick Start la, w ap mande w konfime ke ou vle aktive nimewo telefòn ou sou iPhone ou. Soti nan la, ou ka swiv enstriksyon ki sou ekran yo pou mete eSIM pou kont ou.

Si w ap transfere done ou soti nan yon modèl iPhone ki pi gran, ou ka tou senpleman chwazi opsyon a transfere soti nan yon lòt iPhone, ak Apple ap okipe rès la. Pwosesis la anjeneral rapid, men li ka varye selon trafik sèvè.

Si w te sote transfè nimewo a pandan konfigirasyon an, ou ka toujou transfere nimewo w ak eSIM nan iPhone 15. Louvri aplikasyon Anviwònman an, ale nan Cellular, epi chwazi Set Up Cellular. Swiv envit yo pou konplete pwosesis la.

Pou moun ki chanje soti nan yon telefòn Android nan yon iPhone 15, pwosesis la ka diferan selon konpayi asirans lan. Si w pa mande w transfere nimewo w la pandan premye konfigirasyon an, w ap bezwen kontakte sèvis kliyan konpayi asirans ou an pou w mande yon kòd QR oswa pou w tabli aktivasyon konpayi asirans eSIM.

An jeneral, mete yon eSIM sou iPhone 15 ou a se yon pwosesis senp ki ka fè pandan konfigirasyon inisyal la oswa apre. Fleksibilite ak konvenyans nan eSIM la fè li yon karakteristik ki gen anpil valè pou itilizatè iPhone.

