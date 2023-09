Aksyon Intel Corp. Ogmante, sou wout pou pi long seri pwogrè chak jou nan plis pase 18 ane

By

Intel Corp., chipmaker la, ap fè eksperyans pi long seri pwogrè chak jou li yo nan plis pase 18 ane, ak stock li yo ap monte pou dizyèm sesyon youn apre lòt. Si aksyon yo fini sesyon an nan yon teritwa pozitif, sa ta make pi long rasanbleman Intel a depi me 2005. Pandan peryòd sa a, aksyon konpayi an te ogmante prèske 19%, sa ki te pote avans ane jiska dat li a 47%, depase ogmantasyon nan. Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, ki kanpe nan 42%.

Youn nan faktè ki kontribiye nan rasanbleman Intel a se dènye remak yo te fè pa Ofisye Chèf Egzekitif li a, Pat Gelsinger, ki te deklare ke konpayi an sou wout pou satisfè prévisions twazyèm trimès li yo. Anplis de sa, tansyon ki genyen ant Etazini ak Lachin te jwe yon wòl tou. Kòm Lachin planifye pou elaji entèdiksyon li yo sou itilizasyon iPhones nan kèk ajans gouvènman, konpayi ameriken yo ap fè fas a ogmante presyon, ki benefisye Intel. Analis yo sijere ke posede pi gwo US semi-fab ta ka vin de pli zan pli valab, pwezante Intel kòm "pèsèp 'semi gayan domestik la' si lagè komès US-Lachin entansifye."

Malgre pèfòmans pozitif la, aksyon Intel a rete an favè sou Wall Street. Se sèlman yon ti kras plis pase 20% nan analis yo gen yon evalyasyon optimis sou stock la, ak evalyasyon konsansis li yo se pi ba a nan mitan eleman yo nan endèks la semi-conducteurs.

An jeneral, gen optimis ki antoure levasyon Intel a, ak analis yo kesyone konbyen tan administratè ki gen tan sèlman yo ka kontinye manke pwa oswa evite INTC. Pandan ke konpayi an ap kontinye seri pozitif li yo, envestisè yo pral byen gade pou plis devlopman.

