Intel te anonse ofisyèlman detay sou kab Thunderbolt 5 k ap vini an, ki ta dwe lanse an 2024. Karakteristik ki pi remakab Thunderbolt 5 la se kapasite li pou transmèt done a yon vitès ki rive jiska 120 gigabit pa segonn (Gbps), pandan y ap ansanm. k ap resevwa done jiska 40 Gbps. Nouvo karakteristik sa a, ki rele Bandwidth Boost, aktive lè yon ekspozisyon gwo bandwidth konekte ak pò Thunderbolt la.

Konpare ak predesesè li a, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 ofri de fwa vitès la, ak yon mòd default nan 80Gbps nan toude direksyon yo. Anplis pousantaj transfè done pi rapid li yo, Thunderbolt 5 sipòte tou doub monitè 6K, pandan y ap Thunderbolt 4 sèlman sipòte doub monitè 4K.

Thunderbolt 5 pral konpatib ak vèsyon anvan Thunderbolt epi li baze sou plizyè espesifikasyon, tankou USB-IF USB4 Version 2.0, VESA DisplayPort 2.1, ak PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

Youn nan avansman kle yo nan Thunderbolt 5 se itilizasyon teknoloji siyal batman kè-anplitid modulation-3 (PAM-3), ki pèmèt pi gwo pousantaj revèy ak amelyore pèfòmans jeneral. Thunderbolt 5 fèt tou pou jere dinamik Pleasant ekspozisyon, optimize alokasyon Pleasant ki baze sou egzijans ekspozisyon endividyèl yo.

Intel espere Thunderbolt 4 ak Thunderbolt 5 coexist pou kèk ane, ak itilizatè endikap yo adopte Thunderbolt 4 ak kreyatè ak joueurs yo te adopte Thunderbolt 5. Kreyatè yo pral benefisye de vitès ogmante Thunderbolt 5 ak kapasite ekspozisyon amelyore, ki pèmèt yo travay ak pi wo. rezolisyon ak plizyè monitè.

An jeneral, Thunderbolt 5 pwomèt li bay pi vit vitès, pèfòmans amelyore, ak yon eksperyans ekspozisyon siperyè. Li pral revolisyone koneksyon nan endistri PC ak akseswar lè li lage nan 2024.

