Aplikasyon Threads Instagram a elaji Fonksyon rechèch mo ak sijè nan plis peyi

Aplikasyon kominikasyon Instagram a, Threads, ap agrandi fonksyon rechèch mo kle ak sijè li a nan plizyè peyi tankou peyi Zend, Etazini, Wayòm Ini, Ajantin, Meksik ak lòt moun. Ekspansyon sa a gen pou objaktif pou atire plis itilizatè sou platfòm la, kontrekare n bès ki sot pase nan itilizasyon an. Karakteristik la ap disponib sou tou de aplikasyon mobil Threads ak aplikasyon entènèt ki fèk lanse.

Anvan sa, Threads te pèmèt sèlman itilizatè yo chèche kont itilizatè espesifik. Sepandan, ak aktyalizasyon sa a, itilizatè yo ka kounye a chèche pòs ki baze sou mo kle oswa fraz. Lè yo tape icon rechèch la epi antre yon mo kle oswa yon fraz ki enpòtan nan ba rechèch la, itilizatè yo ka browse nan fil ki enpòtan yo.

Threads, ki te lanse an Jiyè kòm yon aplikasyon konvèsasyon ki baze sou tèks, okòmansman te gen anpil siksè ak 100 milyon enskripsyon nan senk jou apre yo te pibliye l. Sepandan, itilizasyon app a byen vit te refize akòz fonksyonalite limite li yo. Kòm repons, Instagram ap ajoute kounye a karakteristik debaz pou atire nouvo itilizatè yo epi kenbe itilizatè ki deja egziste yo.

Karakteristik sa yo gen ladan yon vèsyon entènèt ki konplètman fonksyonèl, yon fil kwonolojik nan posts, yon tab sa yo, ak yon tab repost. Sepandan, app a toujou manke kèk karakteristik fondamantal tankou sipò pou plizyè kont, yon bouton edite, ak mesaj dirèk.

Mark Zuckerberg, CEO Meta, konpayi paran Instagram la, te eksprime optimis sou Threads pandan konferans sou revni konpayi an nan mwa Jiyè. Li te antisipe ke aplikasyon an ta vin pwochen rezo sosyal milya-itilizatè nan seri a nan aplikasyon ki gen ladan Facebook, Instagram, WhatsApp, ak Messenger. Zuckerberg rekonèt ke Threads toujou gen plas pou amelyorasyon an tèm de fonksyonalite debaz, men eksprime konfyans nan potansyèl app a pou kwasans.

An jeneral, ekspansyon karakteristik rechèch Threads 'nan plis peyi ak adisyon nan karakteristik debaz yo vize revitalize angajman itilizatè sou platfòm la ak ranfòse pozisyon li nan peyizaj medya sosyal la.

