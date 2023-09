Tout Chanjman nan Radyo Ilandè: Chanje Peyizaj ak Opòtinite Davans

By

Dènye depa Dermot Whelan Today FM a ak arive Ryan Tubridy sou Virgin Radio UK mete aksan sou peyizaj la chanje nan radyo Ilandè. Ak plas maten an se plas tan ki pi recherché ak konpetitif, tou de Radyo 1 ak Today FM yo wè yon souke konplè a 9 am nan jou lasemèn yo. Pandan Dave Moore ap eseye kenbe Dermot & Dave koute, RTÉ ap kontanple plan pèmanan li pou siksesè Dermot Whelan.

Dan Healy, responsab RTÉ 2FM, wè sa kòm yon kokenn opòtinite pou yon moun fè mak yo. Sepandan, li pa sèten ki jan sa pral afekte koute pou tou de estasyon yo. Batay la pou plas maten an reflete yon kesyon pi laj sou avni radyo Ilandè, ki depann de chanjman teknolojik ak kapasite li pou atire nouvo koute.

Malgre defi yo te pote pa pandemi an, endistri radyo a te fè eksperyans yon vag nan revni piblisite. Nan 2022, revni radyo yo te ogmante pa 3% nan premye mwatye ane a. Kwasans sa a se kontrèman ak lòt sektè medya ki gen eksperyans plat revni pandan menm peryòd la. Radyo kounye a reprezante 13% nan mache piblisite a, yon pati pi gwo pase antisipe anvan Covid.

Siksè ak rezistans nan endistri radyo a pandan pandemi an te ranfòse konfyans nan sektè a. Arive Bauer Media, ki te akeri plizyè estasyon radyo gwo, ki gen ladan Today FM, te plis ranfòse endistri a. Estrateji maketing ki konsistan Bauer ak kontni ki gen rezon ak odyans yo te kontribye nan siksè yo.

Pandan ke Bauer ap pwospere, pwogrè RTÉ Radio 1 pandan pandemi an te ranvèse. Pèfòmans komès li an 2022 te plis soumèt, ak revni ogmante pa sèlman 1.2%. Sepandan, RTÉ Radio 1 toujou kenbe yon pati nan mache 19.8%. Estasyon RTÉ ki vize jèn yo, 2FM, souvan fè fas ak kritik, men direktè jeneral Kevin Bakhurst te eksprime sipò pou estasyon an.

Lavni radyo Ilandè a pral depann de kapasite l pou l adapte ak chanjman teknolojik yo ak atire odyans ki pi piti. Pandan ke radyo FM ap kontinye enpòtan pou dis ane kap vini yo, endistri a bezwen eksplore nouvo avni pou kwasans. Avèk yon mache piblisite k ap grandi ak yon apresyasyon renouvle pou mwayen an, radyo Ilandè a pare pou siksè kontinye.

