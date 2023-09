Wou yo Luxury nan aktè Endyen yo: Yon gade nan Koleksyon Porsche yo

Soti nan glitz ak ekla nan endistri fim nan atiran nan machin liksye, aktè Endyen yo gen yon tandans pou machin-wo fen. Pandan ke anpil patisipe pou mak tankou Mercedes-Benz ak BMW, gen kèk pran li yon etap pi lwen epi yo vin pwopriyetè fyè nan machin espò Porsche. Ann pran yon gade pi pre nan kèk aktè Endyen ki te apresye nan zafè renmen yo ak Porsche.

Sunny Deol, ki te monte sou siksè dènye fim li a, Gadar 2, te ajoute yon Porsche 911 GT3 Touring nan koleksyon li pi bonè ane sa a. Modèl 2023 sa a, ki koute anviwon 3 milyon roupi, te montre ak fyète ansanm ak papa aktè veteran li a, Dharmendra. Admirasyon Sunny Deol pou mak Porsche a evidan, paske li posede tou 911 ki soti nan de jenerasyon anvan yo.

Ram Kapoor, li te ye pou koleksyon eklèktik li, ki gen ladan machin ekzotik ak bisiklèt, te achte yon Porsche 911 ble an 2021. 911 patikilye sa a fè pati jenerasyon 992 la epi li ekipe ak yon pwisan 3.0 lit twin-turbo motè Boxer sis silenn.

Bobby Deol, youn nan premye pwopriyetè yon Porsche nan endistri fim Endyen an, posede yon Porsche 2013 Carrera 911S 4. Vèsyon sa a nan seri ikonik 911 la gen yon motè 3.8 lit turbo-sis, ki bay yon enpresyonan 400 PS nan pouvwa ak 440 Nm nan koupl.

Farhan Akhtar, yon pèsonalite milti-talan li te ye pou divès wòl li sou ekran ak sou ekran, ak fyète posede yon Porsche Cayman GTS 2015 koulè wouj violèt. Variant sa a nan Kayiman an se Powered by yon 3.4-lit turbocharged inline-340 ​​petwòl motè, pwodwi 380 PS nan pouvwa ak XNUMX Nm nan koupl.

Madhuri Dixit, epitome a nan favè ak bote, te dènyèman takte ak mari l 'nan ayewopò Mumbai nan yon Porsche 911 Turbo S blan, ki konfime li an komen nan machin sa a espò sansasyonèl. Variant patikilye sa a nan iterasyon 992 la se yon motè 3.8-lit twin-turbocharged plat-sis, jenere yon etonan 645 PS nan pouvwa ak 800 Nm nan koupl.

Dulquer Salmaan, yon aktè popilè Sid Endyen ak fanatik machin grangou, fyè dèske li posede pa sèlman youn, men de machin espò Porsche. Premye li a se yon Porsche 911 GT3 ble, pandan y ap dezyèm li a se yon Panamera Turbo ble. GT3 a ekipe ak yon 4.0-lit natirèl-aspire motè boxer sis silenn, pandan y ap Panamera Turbo a gen anpil yon motè 4.0-lit V8 petwòl.

Mamta Mohandas kraze mwazi aktris fi ki chwazi machin espò lè yo vin pwopriyetè yon Porsche 911 Carrera S jòn klere. Bote sa a vini ak yon motè gaz 3.0 lit twin-turbocharged sis silenn, ki bay 450 PS nan pouvwa ak 530 Nm. nan koupl.

Fahadh Faasil, yon lòt aktè popilè Malayalam ak fanatik oto difisil, kanpe deyò ak chwa inik li nan yon Python Green Porsche 911 Carrera S. Powered by a 3.0-lit twin-turbocharged sis-silender engine, this Porsche churns out 448 PS of power and 530 Nm nan koupl.

Aktè Endyen sa yo ak fyète montre lanmou yo pou wou liksye yo atravè koleksyon Porsche yo. Pandan yo kontinye avegle sou ekran an gwo, woulib-wo fen yo ajoute yon touche siplemantè nan ekla nan lavi yo deja selèb.

Definisyon:

– Porsche: Yon manifakti otomobil Alman ki espesyalize nan machin espò pèfòmans segondè.

– Porsche 911 GT3 Touring: Yon variant de Porsche 911 li te ye pou kapasite segondè-pèfòmans li yo.

– Machin espò: Yon machin piti, ki ba-a-tè-a, segondè-pèfòmans ki fèt pou vitès ak viraj.

– Porsche 911: Yon modèl bato nan mak Porsche, li te ye pou konsepsyon ikonik li yo ak pèfòmans.

– Porsche Cayman: Yon machin espò koup de pòt ki fabrike pa Porsche.

– Porsche Panamera: Yon sedan liksye kat pòt ki te pwodwi pa Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S: Yon varyant segondè-pèfòmans nan seri Porsche 911 la.

– Porsche 911 Turbo S: Variant pi gwo nan seri Porsche 911, li te ye pou pèfòmans pwisan li yo.

- PS: Abreviyasyon pou "Pferdestärke," yon inite mezi pouvwa yo itilize an Ewòp, ekivalan a puisans.

– Nm: Abreviyasyon pou Newton mèt, yon inite mezi koupl.

– Transmisyon otomatik doub-anbreyaj: Yon kalite transmisyon ki bay chanjman rapid, san pwoblèm.

– Flat-sis engine: Yon kalite konfigirasyon motè entèn combustion ak sis silenn ranje nan yon plan plat (orizontal opoze).

– Motè V8: Yon konfigirasyon motè entèn combustion uit silenn ki gen fòm V, li te ye pou pouvwa li ak pèfòmans.

