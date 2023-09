Etazini fè lwanj pou enklizyon DPI peyi Zend nan G20 Summit, anonse depo Global DPI

By

Enklizyon enfrastrikti piblik dijital (DPI) nan Deklarasyon G20 Delhi te bat bravo pa moun ki gen enterè yo, ak gouvènman ameriken an fè lwanj efò peyi Zend nan sans sa a. Deklarasyon Delhi, ki te adopte nan dat 10 septanm 2023, konsantre sou pwoblèm mondyal kle tankou chanjman nan klima ak lagè nan Ikrèn, men tou, mete aksan sou enpòtans ki genyen nan adopte DPI pou konble divizyon dijital la ak ankouraje devlopman.

DPI refere a yon seri teknoloji dijital ki fasilite sistèm idantifikasyon dijital, rezo peman dijital, ak lòt zouti ki sanble. DPI peyi Zend gen ladann inisyativ tankou Aadhaar, United Payments Interface (UPI), ak Open Network for Digital Commerce (ONDC). Etablisman yon depo DPI mondyal se yon pwen kle nan Deklarasyon Delhi, ki vize pou òganize solisyon DPI ki soti nan diferan peyi pou fasil dekouvri ak adopsyon.

Repozitwa vityèl la, kounye a sou devlopman, yo pral anime sou sit entènèt DPI.Global la. Li ap chèche abòde diferans nan konesans ki antoure konsepsyon ak deplwaman DPI nan echèl popilasyon an. Peyi k ap patisipe yo ka chwazi montre enfòmasyon sou solisyon DPI yo, pou ede lòt moun devlope pwòp yo.

Abhishek Singh, Direktè Jeneral e-Governance Division (NeGD) ak Digital India Corporation, te konfime ke peyi Zend ap dirije kreyasyon depo DPI mondyal la. Platfòm nan pa pral sèlman prezante solisyon ki soti nan manm G20, men tou ki soti nan lòt peyi yo. Singh te mansyone ke anpil peyi te eksprime enterè nan repwodui solisyon sa yo, epi plis anons konsènan patisipasyon yo pral fè byento.

One Future Alliance (OFA), ki te fòme pa manm G20, te dakò tou sou yon kad pou devlopman, deplwaman, ak gouvènans DPI. OFA gen pou objaktif pou bay devlopman kapasite, finansman, asistans teknik, ak koperasyon mondyal nan aplikasyon DPI nan peyi ki gen revni mwayen ki ba yo.

Ekspè endistri yo ak lidè nan inisyativ DPI peyi Zend yo te fè lwanj pou enklizyon DPI nan Deklarasyon Delhi. T Koshy, PDG ONDC, te mete aksan sou fason DPI peyi Zend te demontre kolaborasyon ant gouvènman an ak antite prive pou kreye yon mache ki an sante ak ouvè. Pramod Varma, ansyen achitèk an chèf nan Aadhaar, te mete aksan sou itilite yon depo mondyal DPI ke peyi yo ka ogmante pou byen sous louvri. RS Sharma, ansyen Direktè Jeneral Otorite Sante Nasyonal (NHA), te salye lidèchip DPI peyi Zend ak kapasite li pou rezoud pwoblèm divès atravè yon apwòch ekosistèm.

Etablisman yon depo DPI mondyal ak enklizyon DPI nan Deklarasyon G20 Delhi montre angajman peyi Zend pou enklizyon dijital ak kolaborasyon entènasyonal pou avansman teknoloji dijital yo.

