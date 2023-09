IBM ak Parle Products kolabore pou akselere transfòmasyon dijital lè l sèvi avèk Cloud ak AI

By

IBM ak Parle Products te anonse yon kolaborasyon elaji pou kondwi transfòmasyon dijital nan endistri manje ak bwason. Nan kad kolaborasyon sa a, Parle Products, youn nan pi gwo manifakti biskit ak sirèt nan peyi Zend, pral ogmante teknoloji nwaj ak entèlijans atifisyèl (AI) IBM pou amelyore operasyon li yo, devlopman pwodwi ak eksperyans kliyan yo.

Avèk itilizasyon cloud computing, Parle Products gen pou objaktif pou rasyonalize jesyon chèn ekipman li yo, optimize pwosesis pwodiksyon, ak amelyore efikasite operasyon an jeneral. Lè yo pwofite teknoloji AI, konpayi an ka jwenn bonjan konesans nan analiz done, sa ki pèmèt pi bon pran desizyon ak devlopman pwodwi amelyore.

Kolaborasyon sa a pral konsantre tou sou amelyore eksperyans kliyan Parle Products lè li itilize chatbots ak asistan vityèl ki mache ak AI. Teknoloji sa yo pral pèmèt Parle Products bay rekòmandasyon pèsonalize, reponn a demann kliyan an tan reyèl, epi bay yon eksperyans kliyan san pwoblèm ak enteresan.

Anplis de sa, patenarya a pral kondwi inovasyon nan endistri manje ak bwason nan eksplore teknoloji avanse tankou blockchain ak Entènèt bagay (IoT). Teknoloji sa yo gen potansyèl pou amelyore trasabilite, asire sekirite pwodwi, epi pèmèt jesyon chèn ekipman pou pi efikas.

An jeneral, kolaborasyon sa a ant IBM ak Parle Products montre pouvwa transfòmasyon dijital la nan revolisyon endistri manje ak bwason. Lè yo pwofite kapasite cloud computing ak AI, Parle Products ka reyalize ekselans operasyonèl, kondwi inovasyon, epi bay eksperyans kliyan siperyè.

Sous:

– IBM: https://www.ibm.com/in-en

– Parle Products: http://www.parleproducts.com/