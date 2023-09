Smartphone Mate 60 Pro Huawei a montre kapasite teknoloji domestik Lachin nan

Huawei Technologies Co. te fè yon etap enpòtan nan montre pwogrè Lachin nan devlope kapasite teknoloji domestik li yo ak dènye modèl smartphone li yo, Mate 60 Pro la. Smartphone sa a gen yon gwo pwopòsyon de konpozan ki fèt ak Chinwa, anplis de processeur Kirin ki fèt ak manifaktire Chinwa.

Analiz teardown ki te fèt pa TechInsights pou Bloomberg revele ke Huawei te sous plizyè konpozan nan konpayi Chinwa yo. Mate 60 Pro a gen ladann yon modil frekans radyo ki soti nan Beijing OnMicro Electronics Co., yon modèm kominikasyon satelit ki soti nan Hwa Create Co., ak yon transceiver RF ki soti nan Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. se memwa a sèlman. idantifye eleman etranje jiskaprezan.

Depandans sou founisè domestik pou konpozan teknoloji yo se yon reyalizasyon enpresyonan pou Huawei, akòz defi li te fè fas apre yo te koupe soti nan mache a pou chips avanse ak chipmaking pa sanksyon Etazini an 2020. Konpayi an te deja konte sou founisè Ameriken pou chip kominikasyon esansyèl. e li te oblije chèche mwayen altènatif pou pwodui processeurs li yo ak chips san fil.

Malgre advèsite sa yo, Huawei te jere yo kreye yon smartphone ak eleman prensipalman Chinwa-fè, demontre kapasite li nan navige anbago teknolojik la. Vitès san fil Mate 60 Pro a egal ak aparèy 5G, epi aparèy la pa montre okenn drenaj batri etranj.

Sepandan, kesyon rete konsènan volim pwodiksyon ak pri konpozan sa yo. Huawei dwe fè konpetisyon ak jwè etabli tankou Apple ak Samsung, ki gen smartphones itilize chips ki gen omwen de jenerasyon devan dènye òf Huawei a. Men, medya eta a selebre lage Mate 60 Pro a san spesifikasyon detaye kòm prèv ke efò Etazini pou mete restriksyon sou aksè Lachin nan teknoloji avanse yo te echwe.

Siksè Mate 60 Pro a ka gen enplikasyon enpòtan pou Huawei ak mache smartphone Chinwa a. Analis yo estime ke si Huawei vann 5 milyon inite, li ta ka kanibalize 38% nan lavant iPhone nan peyi Lachin. Sepandan, kontrent rezèv ak pwodiksyon ba pwodiksyon ogmante ensètitid sou kapasite Huawei pou satisfè demann.

Pandan Huawei ap kontinye avanse ak kapasite teknoloji domestik li yo, li rete pou wè ki jan Etazini pral reponn. Reprezantan Michael McCaul te allusion ke founisè Huawei yo, tankou Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ka vyole sanksyon Etazini yo. Rezilta devlopman sa yo ka gen yon gwo enplikasyon pou Huawei ak endistri teknoloji mondyal la.

Sous: Bloomberg News, TechInsights