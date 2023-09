Ki jan yo pataje lyen sit entènèt atravè aparèy Apple

By

Rezime: Aprann ki jan yo fasil pataje lyen sit entènèt atravè aparèy Apple ou yo avèk èd nan iCloud ak Safari. Karakteristik sa a itil espesyalman lè ou vle kontinye navige sou yon paj wèb sou yon aparèy diferan oswa gen aksè a yon paj espesifik sou plizyè aparèy. Swiv etap sa yo pou mete kanpe epi sèvi ak karakteristik pratik sa a.

Si ou itilize prensipalman aparèy Apple tankou yon iPhone, iPad, ak MacBook, ou gen opsyon pou pataje lyen sit entènèt yo pi fasil. Sepandan, gen kèk kondisyon pou asire karakteristik sa a travay san pwoblèm. Pou egzanp, si w ap itilize yon Mac ak macOS Mojave 10.14.3 oswa plis, iPhone ou oswa iPad ta dwe kouri iOS (oswa iPad OS) 12 oswa pi bonè. Si Mac ou a sèvi ak macOS Mojave 10.14.4 oswa pi nouvo, iPhone ou oswa iPad ta dwe gen iOS oswa iPad OS 13 oswa pi nouvo enstale.

Yon fwa ou ranpli kondisyon ki nesesè yo, ou ka kòmanse navige sou sit entènèt sou yon aparèy epi fasil voye yo nan yon lòt aparèy pou kontinye kote ou te kite la. Karakteristik sa a se pafè pou gade imaj oswa videyo an plis detay sou yon ekran ki pi gwo, chanje nan yon aparèy ki pi pòtab pandan w ap kenbe yon paj espesifik avèk ou, oswa kòmanse yon tranzaksyon sou yon aparèy epi ranpli li sou yon lòt aparèy kote enfòmasyon peman ou yo sove. .

Pou mete kanpe karakteristik sa a, ou bezwen pèmèt iCloud pataje onglè Safari atravè tout aparèy Apple ki konekte ou yo. Sou iPhone ou, iPad, oswa iPod Touch, ale nan Anviwònman> iCloud> Safari, epi aktive switch la. Sou Mac ou, ale nan Preferans Sistèm> iCloud> Safari, epi aktive switch la.

Yon fwa iCloud mete kanpe pou Safari, ou ka kòmanse pataje onglè. Sou iPhone ou, iPad, oswa iPod Touch, ouvri Safari, tape bouton Tabs la, epi tape ikòn Plus (+) pou ouvri yon nouvo tab. Nenpòt onglè Safari ki louvri soti nan lòt aparèy ki konekte ap parèt nan Paj la kòmanse pou nouvo tab la. Tape sou yon lyen tab pou louvri l sou aparèy ou an oswa kenbe lyen an pou fèmen l sou lòt aparèy la. Sou Mac ou a, ouvri Safari, chwazi meni Bookmarks, epi chwazi Montre paj kòmanse. Soti nan paj la kòmanse, ou ka jwenn aksè nan onglet yo louvri sou lòt aparèy ki konekte.

Si ou pa kapab wè louvri onglet Safari atravè aparèy ou yo, asire w ke ou konekte ak menm ID Apple la sou yo tout. Si w ap itilize yon lòt Apple ID, chanje nan youn nan ou itilize pou lòt aparèy Apple ou yo.

Avèk konfigirasyon senp sa a, ou ka fasilman pataje lyen sit entènèt atravè aparèy Apple ou yo epi jwi yon eksperyans Navigasyon san pwoblèm. Bay li yon eseye ak rasyonalize Navigasyon sou entènèt ou atravè tout aparèy ou yo.

Sous:

– Stockcam / Geti Imaj

– nikkimeel/Shutterstock

– wichayada suwanachun/Shutterstock