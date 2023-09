Ki jan yo jwe Starfield sou Xbox One ak mobil

By

Si w enterese jwe Starfield men ou pa gen yon Xbox Series X/S oswa yon PC pwisan, pa enkyete w! Ou ka toujou jwe jwèt la sou Xbox One oswa aparèy mobil ou.

Èske Starfield sou Xbox Cloud Gaming?

Wi, Starfield disponib sou Xbox Cloud Gaming. Sa vle di ou ka jwe jwèt la sou nenpòt aparèy ki sipòte Xbox Cloud Gaming, tankou Xbox One oswa aparèy mobil ou. Sepandan, kenbe nan tèt ou ke ka gen kèk limit lè li rive difizyon jwèt. Ou ka fè eksperyans lag, vizyèl twoub, zafè blòk, ak odyo pòv si koneksyon entènèt ou a pa fò ak ki estab ase. Men, si ou pa te gen okenn pwoblèm ak Xbox Cloud Gaming anvan, lè l sèvi avèk sèvis la difizyon yo jwe Starfield se yon opsyon solid.

Si ou reyèlman vle jwe Starfield sou Xbox Seri X men ou pa gen tan enstale li, ou ka jwe li tou atravè difizyon nwaj.

Ki jan yo jwe Starfield sou Xbox One

Pou jwe Starfield sou Xbox One, ou ka difize li atravè Xbox Cloud Gaming lè l sèvi avèk abònman Xbox Game Pass Ultimate ou a. Senpleman limen Xbox One ou, ale nan Game Pass, epi jwenn Starfield. Yon fwa ou jwenn jwèt la, klike sou "Jwe" pou kòmanse difizyon. Pa gen okenn bezwen enstale jwèt la!

Sepandan, kenbe nan tèt ou ke difizyon jwèt itilize yon anpil nan done ak Pleasant. Se konsa, asire w ke ou pa gen yon bouchon done pou koneksyon entènèt ou.

Ki jan yo jwe Starfield sou mobil

Pou jwe Starfield sou aparèy mobil ou a, w ap bezwen enstale Aplikasyon Xbox Game Pass nan Google Play Store (pou Android) oswa Apple App Store (pou iOS). Asire w ou se yon abònen Xbox Game Pass Ultimate.

Apre w fin enstale aplikasyon an, konekte sou kont Microsoft ou a ak menm kont ou itilize pou peye Xbox Game Pass Ultimate. Jwenn Starfield nan lis jwèt yo epi klike sou icon li a pou ouvri paj jwèt la. Si w konekte sou Game Pass Ultimate, w ap wè yon bouton vèt ki di "Jwe" sou paj la. Senpleman tape sou li pou kòmanse jwe, san yo pa bezwen enstalasyon.

Li enpòtan sonje ke jwe Starfield sou mobil mande pou yon kontwolè. Ou ka itilize yon kontwolè ki konekte atravè Bluetooth (tankou yon kontwolè Xbox) oswa yon kontwolè ki klip sou telefòn ou.

Kidonk, menm si ou pa gen dènye pyès ki nan konpitè jwèt, ou ka toujou jwi jwe Starfield sou Xbox One oswa aparèy mobil ou atravè Xbox Cloud Gaming.

Definisyon:

– Xbox Cloud Gaming: Sèvis jwèt nwaj Microsoft a ki pèmèt jwè yo difize jwèt sou plizyè aparèy, tankou Xbox One ak aparèy mobil.

– Xbox Game Pass Ultimate: Yon sèvis abònman ki ofri pa Microsoft ki bay jwè yo aksè nan yon bibliyotèk jwèt, ki gen ladan Starfield.

