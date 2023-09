Ki jan yo ping Apple Watch ou a lè l sèvi avèk Sant Kontwòl iPhone a

By

Youn nan nouvo karakteristik yo nan iOS 17 pèmèt ou fè ping Apple Watch ki konekte ou a lè l sèvi avèk Sant Kontwòl iPhone ou a, san w pa bezwen ale nan aplikasyon Find My. Karakteristik sou la men sa a itil espesyalman lè w ap eseye jwenn Apple Watch ou a nan kote ki difisil pou jwenn tankou anba kanape a oswa nan yon tiwa.

Pou sèvi ak karakteristik sa a, w ap bezwen ajoute manyèlman bouton "Ping My Watch" nan Sant Kontwòl ou a. Men ki jan:

1. Louvri aplikasyon an Anviwònman sou iPhone ou.

2. Ale nan seksyon Sant Kontwòl.

3. Anba "Plis Kontwòl", tape ikòn vèt "+" pou opsyon Ping My Watch la.

Yon fwa ou te ajoute bouton Ping My Watch nan Sant Kontwòl ou a, ou ka fasilman lokalize Apple Watch ou a lè w tape sou icon nan. Sa a pral fè Apple Watch ou emèt yon ton ki ka tande, sa ki fè li pi fasil pou ou jwenn.

Li enpòtan sonje ke karakteristik Ping My Watch la ap travay sèlman lè iPhone ou ak Apple Watch yo nan ranje Bluetooth oswa konekte ak menm rezo Wi-Fi. Si Apple Watch ou pèdi oswa yo vòlè li, w ap toujou bezwen sèvi ak app Find My pou jwenn li.

Ou ka itilize karakteristik Ping My Watch menm si Apple Watch ou a fèmen, chaje, oswa sou ponyèt ou. Sa fè li yon zouti versatile pou jwenn mont ou nan nenpòt sitiyasyon.

An konklizyon, nouvo karakteristik Ping My Watch nan Sant Kontwòl iOS 17 la pèmèt ou fasilman lokalize Apple Watch ou lè l sèvi avèk iPhone ou. Lè w ajoute bouton Ping My Watch la nan Sant Kontwòl ou a, ou ka fè Apple Watch ou emèt yon ton ki ka tande pou ede w jwenn li. Jis asire w ke iPhone ou ak Apple Watch yo nan ranje oswa konekte ak menm rezo Wi-Fi.+