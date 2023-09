Migre Done Fitbit ou a nan yon kont Google

Rezime: Apati 2025, li pral obligatwa pou itilize yon kont Google ak Fitbit. Pandan ke itilizatè Fitbit ki egziste deja yo pa oblije imigre done yo imedyatman, yo ka chwazi fè sa kounye a pou pran avantaj de benefis yo. Migrasyon done Fitbit ou yo nan yon kont Google pèmèt yon sèl enskripsyon epi aplike karakteristik vi prive Google yo nan done Fitbit ou yo. Li enpòtan sonje ke migrasyon sa a se pèmanan epi yo pa ka defèt.

Pou kòmanse pwosesis migrasyon an, asire w ke aplikasyon Fitbit ou a mete ajou ak dènye vèsyon an. Louvri aplikasyon an epi chèche yon èd memwa ki gen tit "Fitbit se yon pati nan Google Family." Si w wè èd memwa sa a, tape "Kòmanse". Apre sa, chwazi kont Google ou nan lis opsyon ki disponib yo. Si ou pa gen yon kont Google apwopriye, ou ka kreye yon nouvo.

Nan pwochen etap la, revize ak konfime konfigirasyon Fitbit ou a, ki gen ladan enfòmasyon pwofil ou ak done sante ak byennèt. Ou ka chwazi ki done ou vle emigre. Apre w fin verifye enfòmasyon w yo, revize fason Google itilize done Fitbit epi dakò ak kondisyon yo. W ap gen opsyon tou pou kontribye done sante ou nan inisyativ rechèch Google ak Fitbit.

Anplis de sa, ou ka chwazi senkronize done ou yo ak API Google Health Connect si ou vle. Yon fwa ou fin ranpli etap sa yo, tape "Fè" pou fini pwosesis migrasyon an. Tout pwosesis la ta dwe pran apeprè senk a dis minit.

Sonje ke pandan ke migrasyon an pa obligatwa jiska 2025, migrasyon bonè pèmèt ou pwofite avantaj ki genyen nan lè l sèvi avèk yon kont Google ak Fitbit. Li vo konsidere si w gen plan pou kontinye itilize Fitbit oswa Pixel Watch aparèy alontèm.

Remak: Done sante ak byennèt Fitbit pa ka itilize pou vize anons Google kòm yon pati nan kondisyon regilasyon pou akizisyon Fitbit Google la.

Sous: The Verge