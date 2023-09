Rantre nan Kolektif Freestar nan Starfield: Yon Gid

By

Nan vas linivè Starfield la, Freestar Collective ofri yon vi ki pi dezobeyisan ak Sovaj West konpare ak Koloni Ini ki pi estriktire yo. Men, sa pa vle di yo manke konpetans ak detèminasyon. Si w pare pou w anbrase lespri avanti epi vin yon pati nan Kolektif Freestar la, men ki jan ou ka rantre nan.

Premyèman, li enpòtan sonje ke ou pa pral kapab rantre nan fòs prensipal yo Freestar Kolektif sekirite. Pozisyon sa yo rezève pou moun ki fè fas ak menas tankou destriksyon bato FC. Olye de sa, ou ka vin yon manm nan Freestar Rangers yo, yon gwoup moun ki difisil ki souvan responsab pou rezoud pwoblèm sou fwontyè a. Rangers Freestar yo kenbe yon sèten prestige, men li rekòmande pou pa mansyone patisipasyon ou ak Crimson Fleet, Koloni Etazini yo oswa Ryujin Industries.

Pou rantre nan Freestar Collective, espesyalman Freestar Rangers yo, ou bezwen ale nan vil Akila, Akila, nan Sistèm Cheyenne. Si ou te nan vil sa a anvan, ou ka abitye ak sitiyasyon an kontinyèl vòl bank. Si ou pa, w ap bezwen adrese li an premye. Pale ak Marshal Daniel Blake devan bank lan. Li pral mande w pou negosye ak vòlè yo, epi si sa echwe, w ap bezwen elimine yo pa antre nan do a.

Yon fwa ou te byen fè fas ak vòlè bank yo, pale ak Marshal Blake ankò. Li pral sijere enskri ak Freestar Rangers yo. Ale nan wòch la epi jwenn Ranger Emma Wilcox. L ap ba w enfòmasyon ki nesesè pou w rantre nan gwoup la.

Si w deside kontinye, Ranger Wilcox ap mande w pou w chwazi youn nan kat travay andeyò planèt la pou pwouve tèt ou. Chak travay vini ak yon rekonpans kredi diferan, kidonk chwazi kòmsadwa. Youn nan opsyon se elimine yon bato Crimson Fleet, ki ka fè san yo pa kite bato ou a. Apre w fin ranpli travay la, retounen nan Emma epi enfòme l sou siksè ou. Lè sa a, li pral mennen ou nan biwo Blake a, kote li pral fè ou yon ofisyèl Freestar Ranger.

Si w enterese nan plis avantur kòm yon Ranger Freestar, Emma pral gen devwa adisyonèl pou ou kontinye chèn rechèch la.

An konklizyon, rantre nan Freestar Collective nan Starfield mande detèminasyon, konpetans, ak yon volonte pou anbrase fwontyè san donte. Lè w swiv etap sa yo, ou ka vin yon manm ki gen anpil valè nan Freestar Rangers yo epi antre nan avantur sezisman nan imansite a nan linivè Starfield la.

Sous: Enfòmasyon ki baze sou jwèt Starfield.