Defi yo ak ijans nan kriptografi pòs-kwantik nan laj AI ak enfòmatik kwantik

Nan peyizaj teknoloji a k ​​ap evolye rapidman, dirèksyon entèlijans atifisyèl (AI), enfòmatik pwopòsyon, ak sibèsekirite prezante defi inik nan kontinwite biznis ak estabilite sosyete a. Tranzisyon nan Post-Quantum Cryptography (PQC) se yon aspè enpòtan nan dirèksyon sa a, men li rete nan premye etap li yo malgre efò rechèch kontinyèl yo.

Normalisation jwe yon wòl enpòtan nan fòme avni PQC, kòm dènye ensidan cybersecurity te mete aksan sou nesesite pou analiz kontinye ak divèsifikasyon nan potansyèl pwoblèm pòs-pwopòsyon difisil. Dènye dekouvèt nan algoritm AI kontrè yo te ogmante enkyetid sou sekirite ak fyab nan sistèm PQC aktyèl yo.

Entèlijans Atifisyèl Rekursif Adversary refere a AI ki aprann repete epi amelyore kapasite li pou defèt sistèm sekirite oswa lòt AI. Kalite AI sa a ka potansyèlman krak algoritm kriptografik, jan ekip rechèch yo demontre avèk siksè kase algoritm chifreman pòs-pwopòsyon yo. Kòm sistèm sa yo evolye, yo ka depase kapasite imen pou konprann ak kontrekare estrateji yo, ki mennen nan yon "kous zam" nan teknoloji AI.

Tranzisyon prese nan post-pwopòsyon informatique pou fonksyon kritik nan enfrastrikti dijital nou an ka lakòz gwo dezòd. Sèvis ki depann sou estanda kriptografik aktyèl yo, tankou griy elektrik, rezo telekominikasyon, ak sistèm satelit, ka vin vilnerab a atak pa advèsè pwopòsyon-pèmèt. Dezòd sa a ka lakòz dezòd ak pèt finansye, sa ki afekte sistèm repons pou ijans ak livrezon resous vital yo.

Sektè bank yo ak finans, ki depann anpil sou algoritm kriptografik konplèks, tranzisyon an ta ka afekte anpil tou. Atak kwantik sou sistèm sa yo ka konpwomèt entegrite tranzaksyon yo ak done finansye yo, ki mennen ale nan gwo retonasyon ekonomik yo. Sistèm transpòtasyon an, ki depann sou kominikasyon an sekirite pou jesyon trafik ak kontwòl machin otonòm, ta ka fè fas ak echèk menm jan an katastwofik.

Pou sekirize avni apre pwopòsyon nou an, rechèch konplè ak kripto analiz kontinyèl yo esansyèl. Kolaborasyon ant gouvènman yo, enstitisyon rechèch yo, ak lidè endistri yo se esansyèl nan simonte defi sa yo ak pwoteje enfrastrikti mondyal dijital ak vi prive endividyèl elèv yo.

Efò konpayi dirijan teknoloji yo fè, tankou Google lage kle kriptografik ki reziste kont atak informatique pwopòsyon, yo pwomèt. Sepandan, normalisation enpòtan anpil nan kreye yon enfrastrikti sekirite pou tan kap vini an. Yon lèt louvri pa ekspè AI an mas 2023 te defann yon poz nan devlopman AI pou pi byen konprann enplikasyon pwogrè rapid. Yon poz pèmèt pou evalyasyon, dyalòg nesesè, ak etablisman estanda etik, kad regilasyon, ak prekosyon sekirite.

Antanke lidè biznis nan teknoloji, li enpòtan pou sipòte yon apwòch reflechi, mezire nan rechèch AI ak enfòmatik pwopòsyon. Asire pwoteksyon adekwat pou avni dijital nou an enpòtan anpil pou kenbe sekirite, konfidansyalite, ak fyab pandan w ap pwofite benefis teknoloji dekouvèt sa yo san danje epi ak responsablite.

Sous:

- Sous atik (Pa gen URL bay)