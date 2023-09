Sony ka lage edisyon konplè Horizon Forbidden West

By

Gen rimè sou Sony ap travay sou yon edisyon konplè Horizon Forbidden West, dapre yon lis ki soti nan tablo Rating Singapore la. Yo di konpilasyon an gen ladan jwèt avanti orijinal la, Horizon Forbidden West, osi byen ke ekspansyon Burning Shores li yo. Platfòm yo pou edisyon sa a pa te mansyone nan lis la, men li espere yo dwe disponib sou PlayStation 5, kòm ekspansyon Burning Shores te eksklizif nan konsole sa a.

Lage nan mwa fevriye 2022, Horizon Forbidden West te resevwa gwo lwanj nan men kritik. Revizyon IGN a te bay jwèt la yon 9/10, li dekri li kòm yon "konbinezon triyonfan nan konba captivan, kreyati siperyè ak konsepsyon karaktè, ak yon mond ouvè kaptivan." Ekspansyon Burning Shores, ki te lanse nan mwa avril 2023, te resevwa tou pozitivman ak yon evalyasyon 8/10 nan men IGN.

Pandan ke Sony poko fè kòmantè sou edisyon konplè a, li se vo anyen ke konpayi an te piti piti agrandi prezans li sou platfòm PC a. Nan 2020, Sony te pote Horizon Zero Dawn sou PC, twazan apre premye lage li sou PlayStation 4 la. Sa te make yon chanjman enpòtan nan estrateji Sony a, paske konpayi an te deja konsantre sou eksklizivite konsole.

PlayStation CEO Jim Ryan te endike ke Sony pa planifye pou lage vèsyon PC nan jwèt li yo nan menm jou a kòm konsole yo lanse. Sepandan, li te rekonèt siksè nan pòtaj jwèt sou PC kèk ane apre premye lage yo. Chèf Xbox Phil Spencer te kritike orè PC Sony an dekale, mete aksan sou apwòch Xbox a nan lage similtane sou PC, konsole, ak platfòm nwaj yo.

Depi kounye a, Sony pa te fè yon anons ofisyèl konsènan Horizon Forbidden West Complete Edition, men fanatik yo ap tann plis detay.

