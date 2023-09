Honor 90 5G la, orijinal lage nan peyi Lachin nan mwa me, se tout pare pou fè wout li nan mache Endyen an. HTech India, konpayi an ki responsab pou vann telefòn nan nan peyi Zend, te konfime espesifikasyon kle yo nan Variant Endyen an. Menm jan ak kontrepati Chinwa li yo, Variant Endyen an pral mache ak yon SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 epi li pral prezante yon batri 5,000mAh ak sipò chaj rapid 66W.

Paj ofisyèl pwodwi Honor 90 5G la sou sit Endyen an revele lòt detay enpòtan. Telefòn lan ap disponib nan diferan opsyon koulè tankou Diamond Silver, Emerald Green, Midnight Black, ak Peacock Blue. Yon mikwosit Amazon pou Variant Ameriken an nan telefòn lan sijere ke li pral ofri diferan RAM ak konfigirasyon depo, sòti nan 8GB + 256GB rive 12GB + 512GB, ak opsyon pou elaji vRAM la pa 7GB.

Variant Honor 90 5G peyi Zend la pral kouri sou Magic OS 7.1, ki baze sou Android 13. Li prezante yon ekspozisyon AMOLED 6.7-pous ak yon rezolisyon 1.5K ak yon to rafrechi jiska 120Hz.

Telefòn nan ekipe ak yon konfigirasyon kamera trip dèyè, ki gen ladan yon detèktè prensipal 200 megapiksèl ak sipò Honor Image Engine, yon lantiy ultra-gran ang 12 megapiksèl, ak yon lantiy macro 2 megapiksèl. Kamera devan an, ki sitiye nan yon sant twou-pwenson, gen anpil yon Capteur 50-megapiksèl.

Pouvwa aparèy la se yon batri 5,000mAh ki sipòte chaj rapid 66W atravè yon pò USB Type-C. Honor reklamasyon ke telefòn nan ka kouri 20 èdtan nan videyo lokal 720p, ki ofri pèfòmans ki dire lontan. An tèm de koneksyon, Honor 90 5G a sipòte 5G, 4G LTE, doub-band Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, ak GPS.

Pri a atann nan Honor 90 5G la nan peyi Zend se alantou Rs. 35,000.

Sous: HTech peyi Zend, Amazon, Honor peyi Zend

Remak: Yo pa bay okenn URL pou sous yo.