Evènman lansman iPhone kap vini Apple la ak enpak potansyèl li sou pèfòmans Stock

Apple gen pou l revele dènye modèl iPhone li a, iPhone 15 la, nan evènman lansman trè antisipe li a, "Wonderlust". Istorikman, aksyon Apple la gen tandans depase nan sis mwa apre yon lansman iPhone. Sepandan, nan youn a twa mwa apre evènman an, aksyon an deplase nan liy ak mache a, dapre Morgan Stanley analis Erik Woodring. Malgre tandans pozitif sa a, aksyon Apple la te fè fas a defi nan dènye sesyon yo akòz rapò sou Lachin ki entèdi itilizasyon iPhone nan ajans gouvènman yo ak antrepriz leta yo. Defi sa yo, ansanm ak yon seri makroekonomik ki pi fèb ak ralanti depans konsomatè yo, te kontribye nan yon bès 4.4% nan aksyon Apple mwa sa a.

Analis yo ap gade byen pou nenpòt enpak sou demann nan ogmantasyon potansyèl pri pou modèl iPhone 15 Pro yo. Barclays analis Tim Long predi ke pral gen van kont inite yo vann, patikilyèman akòz ogmante pri vann mwayèn kont yon klima ekonomik ki pi fèb. Atant Wall Street pou iPhone ane sa a gen ladan mizajou minè tankou yon processeur entèn rafrechi, ankadreman, pò USB-C, ak potansyèlman amelyore kamera, batri, ak processeur pou modèl Pro yo. Apple Watch la tou espere resevwa yon batri amelyore ak nouvo koulè bann.

Ak posiblite pou ogmantasyon pri pou modèl Pro, kèk analis antisipe yon ogmantasyon nan estimasyon revni iPhone. Angelo Zino nan CFRA sijere ke ogmante pri ka ogmante estimasyon revni pa 6% a 8%. Malgre espekilasyon sou ogmantasyon pri potansyèl yo ak mank de yon faktè "wow" nan lansman pwodwi ane sa a, bon jan kalite konstriksyon konsistan Apple la, mizajou lojisyèl, ak benefis nan mache yo te rekonèt pa analis yo kòm faktè kontribye pozitif.

Lè w ap konsidere enpak sou aksyon Apple, li enpòtan sonje ke tandans istorik sijere yon peryòd potansyèlman pi fèb pi devan, ak dènye nouvèl ki soti nan Lachin ak siy ralantisman depans konsomatè yo. Woodring Morgan Stanley a endike ke evènman lansman Apple yo souvan rezilta nan yon senaryo "vann nouvèl la", ak aksyon underperforming pa apeprè 15 pwen baz nan jou lansman an epi rete nan liy ak mache a nan youn a twa mwa sa yo. Sepandan, done sot pase yo montre tou ke aksyon Apple yo te depase mache a pa prèske 14% an mwayèn nan twa mwa ki mennen jiska yon lansman, ak prèske 19% nan sis mwa anvan yo. Sa a endike ke pandan ke ka gen yon pi fèb pèfòmans a kout tèm, envestisè ki kenbe sou yo te kapab wè aksyon depase pa 8% an mwayèn nan sis mwa yo apre evènman an.

Gade pi devan, Wall Street wè yon pespektiv pozitif alontèm pou aksyon Apple, men li ta ka pran tan pou van dèyè sa yo konkretize. Li esansyèl pou konsidere enpak potansyèl estimasyon ak atant ki ba ak atant pou chajman plat sou pèfòmans stock ane sa a. Pandan ke valè evaliasyon pwopriete Apple la rete elve konpare ak nivo istorik, gen faktè tankou demann pent-up ak konparezon fasil ane sou ane ki pozisyon Apple pou pèfòmans nan nouvo ane a.

Sous:

– Morgan Stanley analis Erik Woodring

– Barclays analis Tim Long

– CFRA analis Angelo Zino

– Jefferies analis Andrew Uerkwitz

– Bernstein (done analize)

– Konferans mondyal devlopè Apple la