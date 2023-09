Mortal Kombat 1: Jean-Claude Van Damme kòm Johnny Cage

Mortal Kombat 1 trè antisipe a pral lage byento, e youn nan revelasyon ki pi enteresan yo se enklizyon aktè ak atis masyal Jean-Claude Van Damme kòm karaktè Johnny Cage. Patisipasyon Van Damme nan jwèt la se patikilyèman enpòtan paske li te jwe yon wòl kle nan kreyasyon an nan Mortal Kombat tèt li.

Retounen lè devlopè yo, Ed Boon ak John Tobias, t ap travay pou Midway, yo te okòmansman apwoche Van Damme pou yo jwe nan yon jwèt arcade. Sepandan, aktè a te refize òf la, ki te mennen Boon ak Tobias yo devlope pwòp pwojè orijinal jwèt batay yo pito. Desizyon sa a finalman lakòz nesans Mortal Kombat.

Kounye a, nan yon aparisyon resan sou emisyon an Hot Ones, Ed Boon te revele premye gade nan Van Damme kòm Johnny Cage. Pandan entèvyou a, Boon te diskite istwa aktè a ak franchiz la pandan y ap andire chalè yon 71,000 Scoville-inite zèl cho. Boon te revele ke yo te fè plizyè tantativ pou fè Van Damme patisipe nan tan lontan an, men fwa sa a yo te frape lò ak jere yo an sekirite patisipasyon li.

Nan ti bout Van Damme kòm Cage, nou wè l ap prepare pou l goumen ak yon lòt vèsyon Johnny Cage lakay li nan Hollywood. Kostim nan raple pi piti jou Van Damme a, patikilyèman wòl li nan Bloodsport ak Kickboxer, mete ekipe a ikonik ki gen ladann yon senti, pantouf, ak bout pantalon spandèks.

Mortal Kombat 1 genyen lòt figi selebrite yo konnen tou, tankou Megan Fox kòm Nitara, John Cena kòm Peacemaker, Antony Starr kòm Homelander, ak JK Simmons kòm vwa Omni-Man. Karaktè sa yo fè pati premye pake Kombat jwèt la.

Fanatik yo ap tann lage Mortal Kombat 1, ki pral lanse 19 septanm pou Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows PC, ak Xbox Seri X. Aksè bonè disponib pou senk jou atravè edisyon Premium, ki gen ladann jwèt la. , premye pake Kombat, ak po Jean-Claude Van Damme Johnny Cage.

Sous: [Atik Sous]