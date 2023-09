Aksyonè Apple yo espere pou lansman iPhone 15 nan mitan enkyetid Lachin

By

Ak evènman anyèl Apple nan mwa septanm lansman pwodwi jis ozalantou kwen an, envestisè yo ap tann inogirasyon iPhone 15 la trè antisipe. Sepandan, enkyetid sou Lachin te jete yon lonbraj sou stock jeyan teknoloji a nan jou ki sot pase yo. Rapò sou yon potansyèl entèdiksyon sou anplwaye gouvènman yo itilize iPhones ak lòt aparèy etranje yo nan travay nan Beijing te lakòz kèk ensètitid.

Malgre enkyetid sa yo, aksyon Apple la te fè byen anvan nouvèl ki soti nan Lachin. Apre yon kout frape sou salè chak trimès nan mwa Out, stock la te monte plis pase 9% nan semèn ki mennen jiska 5 septanm. Istorikman, peryòd ki mennen jiska evènman anyèl pwodwi Apple la te optimis pou aksyon konpayi an, patikilyèman depi 2016 lè Apple te kòmanse depase S&P 500 la.

Gade tounen nan pèfòmans Apple nan ane anvan yo, nou wè yon dosye melanje. Nan 2016, stock la te fè kòmès plat anvan sote prèske 7% apre evènman medya yo. Nan 2017, aksyon yo te pi ba anvan yo te monte nan fen ane a. Sepandan, 2018 te wè yon bès apre evènman an, pandan y ap 2019 ak 2020 te fè eksperyans pwogrè enpòtan. Nan 2021, aksyon an te bese anvan rasanbleman apre evènman an, ak nan 2022, li bite apre sa.

Lansman pwodwi ane sa a, yo rele "Wonderlust," gen ladan l yon prezantasyon CEO Tim Cook ki soti nan katye jeneral Apple la nan Cupertino, Kalifòni. Nouvèl ki sot pase yo konsènan potansyèl entèdiksyon sou itilizasyon iPhone pa anplwaye gouvènman Chinwa yo te sèlman ogmante antisipasyon pou evènman an.

Pandan ke aksyon Apple la te soufri pèt semèn pase a, anpil analis konsidere vann-off la kòm twòp. Wedbush Securities, pou egzanp, kwè ke pwogrè pataje Apple nan mache smartphone Chinwa a depase enpak potansyèl yon entèdiksyon gouvènman an. Goldman Sachs estime ke yon entèdiksyon sa a ta afekte apeprè 7.5% nan popilasyon Lachin nan anplwaye epi li gen yon enpak 1% sou revni Apple la.

Jim Cramer, yon envestisè enpòtan, kontinye kanpe sou opinyon optimis li sou Apple, ki deklare ke konsomatè Chinwa yo toujou ap achte pwodwi Apple. Malgre enkyetid sou Lachin, aksyonè Apple yo rete espwa pou lansman iPhone 15 la epi yo ap tann anons sa a avèk enpasyans.

Sous:

– [Sous 1] (URL)

– [Sous 2] (URL)