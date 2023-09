"Jean-Claude Van Damme fè debut kòm Johnny Cage nan Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 pral prezante yon seri selebrite enteresan, tankou JK Simmons, John Cena, ak Megan Fox. Sepandan, youn nan adisyon ki pi remakab nan jwèt la se zetwal aksyon 80s Jean-Claude Van Damme, ki moun ki fè yon aparans kame kòm Johnny Cage. Ko-kreyatè seri Ed Boon te pataje resanblans Van Damme nan jwèt la sou entènèt, revele aparans karaktè li a.

Nan yon mouvman maketing enteresan, Boon dènyèman parèt sou YouTube montre "Hot Ones" akomode pa First We Feast. Pandan 14 minit aparans li, Boon te diskite sou Mortal Kombat 1 ak istwa seri a pandan l t ap pran echantiyon divès kalite sòs cho ak zèl poul. Videyo a tou montre kèk pye jeu, ki gen ladan yon ti kout je sou karaktè Van Damme nan mak 5:52. Nan clip la, Van Damme ponpe lè a, ranvèse zwazo a, epi li gen yon resanblans frapan ak pwòp tèt li ki pi piti.

Boon te pataje tou yon istwa entrigan sou fason patisipasyon Van Damme nan Mortal Kombat 1 pote seri a plen sèk. Li te revele ke jwèt la soti nan tantativ echwe NetherRealm Studios pou kreye yon jwèt santre sou Jean-Claude Van Damme anviwon 30 ane de sa. Malgre premye rezistans nan men Van Damme, ekip la finalman jere yo asire patisipasyon li, kreye yon moman enteresan pou ekip devlopman an.

Van Damme antanke Johnny Cage pral fè pati DLC Kombat Pack Mortal Kombat 1, jou lansman, ki pral lage 19 septanm pou PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, ak PC.

