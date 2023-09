Gen rimè sou Google Tensor G3 pou itilize nouvo metòd anbalaj pou amelyore pèfòmans

Chip Tensor Google yo te fè fas ak kèk defi an tèm de pèfòmans ak efikasite nan tan lontan an. Pwoblèm ak modèm ak surchof te lakòz siyal pi fèb ak lavi batri pòv pou telefòn Pixel yo. Sepandan, ak lage kap vini an nan Google Tensor G3, li sanble ke konpayi an ap pran etap sa yo rezoud pwoblèm sa yo.

Dapre rimè yo, Pixel 8, ki pral prezante chip Tensor G3 la, pral enkòpore yon nouvo layout debaz ak pyès ki nan konpitè amelyore. Anplis de sa, yon itilizatè Twitter yo te rele @Tech_Reve sijere ke chip G3 a pral itilize yon nouvo metòd anbalaj ki rele FO-WLP (Anbalaj Fan-out Wafer-level), ki se yon premye pou Samsung's Foundry. Metòd anbalaj sa a gen pou objaktif pou diminye gwosè an jeneral nan chip la pandan y ap amelyore pèfòmans tèmik li yo.

Adopsyon metòd anbalaj FO-WLP ta ka siyifikativman amelyore pèfòmans jeneral chip Tensor G3 la. Youn nan pwoblèm prensipal yo ak jenerasyon anvan an se tandans li yo chofe, espesyalman nan tanperati ete cho. Avèk nouvo metòd anbalaj an plas, chip la ta dwe pi efikas ak mwens tandans fè chalè.

DigiTimes te rapòte premye aplikasyon Samsung nan metòd anbalaj FO-WLP, epi li vle di yon chanjman nan pwosesis fabrikasyon konpayi an. Lè Samsung rekrite yon veteran nan TSMC, Samsung gen pou objaktif pou amelyore kapasite pwodiksyon chip li yo.

Google pwograme pou revele Pixel 8 ak Pixel 8 Pro, tou de ki mache ak Tensor G3 chip la, nan dat 4 oktòb. Malgre ke anons ofisyèl la poko vini, konpayi an te deja bay yon apèsi sou aparèy yo, ki gen ladan Pixel Watch la. 2.

An rezime, Chip Google Tensor G3 kap vini an pou telefòn Pixel yo gen rimè pou adopte yon nouvo metòd anbalaj FO-WLP, ki pral amelyore pèfòmans tèmik li yo ak efikasite an jeneral. Makonnen ak lòt amelyorasyon pyès ki nan konpitè ak avansman nan pwosesis fabrikasyon Samsung a, chip G3 a espere ofri amelyorasyon enpòtan sou predesesè li yo.

